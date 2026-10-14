La Fishes Invasion di Merioone sbarca nel Forno Roscioli Esquilino

Sabato 17 ottobre due romani, espressioni di due mestieri apparentemente lontani ma accomunati dalla stessa abitudine a lavorare quando gli altri dormono, si incontrano per dare vita a un pomeriggio di street art, cibo e musica

Per l’occasione nasce un’esclusiva capsule collection e uno speciale pack di biscotti ispirati all’incontro tra i due differenti mondi

Di notte c’è chi impasta e chi fa street art e da queste due forme di espressione – apparentemente distanti – sta per prendere vita un’inedita collaborazione. La Fishes Invasion di Merioone, l’artista romano noto per i suoi pesci mutanti che hanno ormai fatto il giro del mondo, il 17 ottobre dalle 15:30 alle 20:30, entrerà nei locali di Andrea Roscioli per dare forma a un pomeriggio di arte, cibo e musica, accompagnato da una speciale capsule collection. L’appuntamento al Forno Roscioli Esquilino è gratuito e aperto al pubblico.

Andrea Roscioli e Merioone fanno due lavori molto diversi, almeno sulla carta. Uno è cresciuto dentro un forno. L’altro ha trasformato un pesce, disegnato quasi per caso, in un segno che è comparso sui muri di oltre 50 nazioni. Uno lavora con impasti, farine e pale. L’altro con carta, acrilici e stencil. A guardarli meglio, però, le distanze si accorciano: entrambi sono legati alla loro città, Roma. Entrambi lavorano con le mani. Entrambi sono partiti da un gesto semplice, ripetendolo fino a costruirci intorno un linguaggio immediatamente riconoscibile. Soprattutto, entrambi conoscono bene la notte: mentre la città dorme, le loro opere iniziano a prendere forma. Così anche lo statement di Merioone, DON’T SLEEP, ha reso naturale questo incontro. E l’Esquilino, che vive di linguaggi diversi, è il terreno migliore per farlo accadere.

“Ho percepito dal primo momento il forno di Andrea come un luogo estremamente accogliente – ha dichiarato Merioone – e ho pensato che i miei fish si sarebbero ambientati in fretta in questa meravigliosa cornice. Vorrei ringraziare Andrea e la famiglia del forno per avermi fatto sentire a casa e per avermi dato l’opportunità di scoprire da vicino la storia dei loro prodotti, così apprezzati per la loro qualità e il loro gusto, e quanta passione e dedizione ci siano dietro ogni creazione. È stato bello entrare in contatto con una realtà che porta avanti una grande tradizione e non vedo l’ora di presentare ai miei fan e ai frequentatori del forno una nuova collezione speciale, nata da un’intesa immediata e dalla sorprendente affinità tra i nostri due linguaggi”.

“Siamo entrambi artigiani: lavoriamo con le mani e lavoriamo di notte, anche se in mondi diversi. Mi affascina proprio questa dimensione del fare, l’idea di qualcosa che nasce da un gesto umano e che, per questo, conserva sempre un carattere unico. Ringrazio Merioone per aver portato il suo immaginario dentro il mio forno e per aver dato forma a questo incontro tra linguaggi diversi. Questa iniziativa è anche un modo per aprirsi ad un pubblico nuovo e per dimostrare che un luogo nato intorno al cibo può andare oltre il cibo, diventando uno spazio di incontri e scambi continui” spiega Andrea Roscioli.

LA CAPSULE COLLECTION E LO SPECIAL PACK DI BISCOTTI

Per la collaborazione con Andrea Roscioli, Merioone realizza un set di soggetti originali che prenderanno forma in una capsule collection e in uno speciale pack di biscotti dedicato all’iniziativa. Durante il pomeriggio del 17 ottobre, dalle 15:30 alle 20:30, tra dj-set e specialità del forno, sarà possibile acquistare i prodotti della collezione nella storica sede del Forno Roscioli Esquilino, in Via Buonarroti 46/48. Lo speciale pack di biscotti – che sarà disponibile al banco anche nei giorni successivi all’evento – nasconderà una sorpresa esclusiva: la possibilità per alcuni di portarsi a casa una mini opera originale di Merioone.

Merioone lascia la sua firma nelle strade.

Roscioli nelle strade lascia il profumo del pane.

Due modi diversi di lasciare un segno. E per un giorno, all’Esquilino, lo lasciano insieme.

About Merioone

Merioone è un artista e designer italiano, noto per il progetto “Fishes Invasion”: partito da New York nel 2015, ha messo in atto una vera e propria invasione di pesci stilizzati, che di volta in volta hanno preso vita attraverso la sticker e la poster art. Dal Sud America all’Estremo Oriente, passando per l’Europa, i fish sono apparsi sui muri di novanta città e trentanove nazioni, facendosi portatori di programmi sociali e campagne virali che hanno coinvolto un pubblico sempre più vasto. Accanto all’attività di street artist, Merioone realizza ed espone opere su tela, curando al contempo il lancio di prodotti in edizione limitata, spesso accompagnati dall’apertura di speciali pop-up store a tema. Dal 2021 è anche il protagonista del progetto “Regalo Sospeso”, realizzato in collaborazione con Unicef: uno speciale kit da gioco, pensato e brandizzato con i simpatici pesci di Merioone, viene distribuito a Natale tra i bambini ricoverati in diversi ospedali italiani.

About Forno Roscioli Esquilino

La storia del Forno Roscioli all’Esquilino affonda le radici a Rocca di Montemonaco, nelle Marche, dove Pietro Roscioli nasce nel 1954. A Roma, dove si trasferisce da adolescente, Pietro scopre la sua vocazione lavorando da garzone a commesso, fino all’esperienza decisiva nell’antico forno di via Chiavari dove impara il mestiere della panificazione.

Nel 1982, apre il suo forno in via Buonarroti, Forno Roscioli all’Esquilino, custode di molte delle ricette e ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni animato da un mantra: l’arte di fare bene le cose semplici. Anche se Pietro continua a supervisionare ogni giorno l’attività del forno, la tradizione di famiglia va avanti oggi con Andrea Roscioli, animato dalla stessa passione del padre e da uno spirito di ricerca che lo induce a sperimentare nuove tecniche, interpretando la tradizione con mano sicura, senza mai snaturarla.