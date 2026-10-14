Dal fabbro (Iren): asta sulle concessioni idroelettriche va contro gli interessi degli italiani

“L’acqua non è soltanto una risorsa ambientale: è una riserva strategica, una leva di sicurezza energetica e una infrastruttura di sovranità che incide per circa 400 miliardi di euro, quasi il 20% del PIL Nazionale. Per questo motivo, è necessario preservare questa risorsa attraverso le competenze di chi la gestisce ormai da decenni: mettere a gara selvaggia le concessioni non va solo contro gli interessi delle utilities, ma soprattutto contro quelli degli italiani. È necessario dunque ragionare su un rinnovo diretto delle concessioni che preveda delle ricadute positive sui territori, attraverso investimenti e canoni di sconto che le utilities potranno riservare alle imprese e alle comunità. Su questa partita l’attuale governo si sta muovendo nella direzione giusta nel dialogo con Bruxelles: se la Francia e i paesi scandinavi hanno chiuso all’asta per salvaguardare gli interessi nazionali, ritengo che anche l’Italia possa seguire questa linea”, ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente Esecutivo di Iren e Utilitalia a margine del Green & Net Zero Talk che si è tenuto oggi a Milano.