Premio Euro Mediterraneo, riconoscimenti per Gattuso, Totti e Mei

Una significativa presenza diplomatica ha riportato Roma al centro dell’incontro tra Europa e Mediterraneo, attraverso una giornata dedicata alle eccellenze e alla conoscenza reciproca tra culture e Paesi differenti. Il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 giunto alla quarta edizione ha riunito personalità e rappresentanti provenienti da diversi Paesi, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione dedicata alla cultura, allo sport, all’arte, al cinema, alla musica, all’informazione, alla diplomazia e all’impegno sociale. Tra le personalità che hanno ricevuto il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo - edizione 2026 Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria che ha dedicato il premio ai cronisti di guerra che rischiano per la verità in un’epoca di ‘deep fake’ e disinformazione (“Abbiamo bisogno di un’informazione che racconti la realtà, che racconti davvero quello che succede e non quello che vorremmo che accadesse”), a Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, che ha invece sottolineato quanto “la cultura sia uno strumento capace di creare relazioni anche dove la politica e la diplomazia incontrano difficoltà”. Premi anche a Umberto Vattani, ambasciatore, diplomatico e già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, e Giuseppe Cavo Dragone, Ammiraglio e Presidente del Comitato Militare della Nato. Per la cultura, cinema e spettacolo, riconoscimenti a Giulio Base, regista, attore e sceneggiatore, Giuseppe Tedeschi, artista e tenore lirico della Città del Vaticano, Lina Sastri, attrice e cantante italiana, Karla Sofía Gascón, attrice spagnola, Giacomo Maiolini, presidente di Time Records, Pascal Vicedomini, giornalista e protagonista della promozione internazionale del cinema e dello spettacolo.

Nel settore sportivo hanno ricevuto il Premio Stefano Mei, presidente della Fidal, Fiona May, campionessa mondiale di atletica, Maria Beatrice Mercuri, atleta di pentathlon moderno delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, e Carlotta Gilli, campionessa paralimpica di nuoto e atleta delle Fiamme Oro. Tra le personalità del calcio che hanno ricevuto il Premio il tecnico della Lazio, Rino Gattuso, Francesco Totti, Christian Vieri, Alessandro Moggi, e Veli Ozan Çakir, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Turco. Tra i premiati figurano inoltre, sul piano istituzionale e della società civile, Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica, Cristina Bonucchi, Dirigente della Polizia di Stato ed esperta in ambito istituzionale e sociale, Domenico Cerbone, Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato, e Gennaro Giuseppe Curcio, Professore e Segretario Generale dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, insieme ad altre personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, dell’accademia e della comunicazione. Un momento particolarmente significativo è stato il conferimento del Premio Speciale alla Memoria dedicato a Sinisa Mihajlovic, calciatore e allenatore serbo di fama internazionale ricordato attraverso un’opera dell’artista e pittore marchigiano Benito Macerata.