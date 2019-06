Vino: partnership Wannenes-Gambero Rosso per aste di rarità

Roma 25 giu. (Labitalia) - La casa d’aste Wannenes e Gambero Rosso annunciano una nuova partnership per organizzare in Italia vendite all’incanto di vini e distillati pregiati e rari. Il sodalizio unisce sotto il segno della qualità la competenza di Wannenes, importante casa d’aste italiana con sedi a Milano, Genova, Roma e Monte Carlo, e il prestigio del Gambero Rosso che apporta la sua profonda conoscenza del settore. La prima vendita all’asta sarà il 24 ottobre nell’ambito di Roma Gambero Rosso Wine Weeks. L’asta presenterà un’importante selezione di bottiglie di valore internazionale, fra le quali celebri etichette come Masseto, Ornellaia, Sassicaia, Barolo Monfortino, Quintarelli fra gli italiani e Romanée Conti, Château Lafitte, Krug, Dom Perignon fra i francesi. “La partnership con Gambero Rosso - dichiara Guido Wannenes, Ceo Wannenes - consolida la nostra strategia di affiancare alle tradizionali vendite all’incanto di opere d’arte, un nuovo segmento dedicato ai beni di lusso: gioielli, orologi da polso, classic & sports cars e ora il vino. Questa collaborazione sarà l'occasione per valorizzare le eccellenze italiane”.

“Gambero Rosso si avvale di un know-how nel campo vinicolo senza eguali, acquisito in oltre 30 anni di attività. Dalla prima edizione della 'Guida Vini d’Italia', Gambero Rosso si è dimostrato un punto di riferimento autorevole per gli esperti e gli appassionati del vino italiano", afferma Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso. “Siamo riconosciuti a livello mondiale come portavoce delle eccellenze vitivinicole made in Italy, grazie soprattutto al Worldtour che annualmente raggiunge oltre 30 capitali mondiali e permette ad esperti, trade e giornalisti di approfondire e scoprire nicchie di produzione enologiche italiane. La partnership con la Casa d’Aste Wannenes rappresenta un ulteriore contributo alla conoscenza e diffusione dei migliori vini del nostro Paese", aggiunge.

Gelasio Gaetani d’Aragona, responsabile del dipartimento di Wine & Spirits di Wannenes, commenta: “Una partnership, quella tra Wannenes e Gambero Rosso, che diventerà certo sinonimo di una sinergia appassionata tra competenze nel vendere e nel comprare vini e distillati, prodotti di un’arte che non è solo scienza agronomica ed enologica, ma racconto vero di una magica alchimia tra la terra e l’uomo”.