De Luca (consulenti del lavoro): "Nostro ruolo centrale per contrasto cultura mafiosa"

Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Il ruolo dei professionisti è centrale nel contrasto alla cultura mafiosa. Sono migliaia i professionisti che ogni giorno svolgono il loro ruolo in territori in cui è difficile restare onesti. Tenere la schiena dritta non è semplice ma è possibile, e Nino Bartuccio ce lo insegna". Così dal palco del Festival del lavoro a Milano il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, in un confronto sul tema della legalità ha ricordato lì'impegno dell'ex-sindaco di Rizziconi oggi testimone di giustizia per aver denunciato la 'ndrangheta.

E i consulenti del lavoro hanno deciso di non lasciare solo Bartuccio e la sua famiglia. "Abbiamo deciso che porteremo nelle scuole con i nostri consigli provinciali il libro Sui sedili posteriori. La nuova libertà di Nino Bartuccio', ha concluso De Luca, ricordando che "lui e sua moglie sono un esempio per tutti noi".