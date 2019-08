Arriva l'estate dei bollini arcobaleno

E’ stagione di bollini. Chi è del ramo, c’informa di giornate col bollino nero o col bollino rosso. E’ sicuramente una utile indicazione. Suggeriamo, però, di far nascere anche il bollino arcobaleno dedicato a quanti non vanno in vacanza e rimangono in città. Perché arcobaleno? Nella città deserta, in pieno agosto, può succedere di tutto ma non solo di negativo, anche di piacevole. Possiamo andare avanti e pensare al bollino giallo quando il traffico è incerto: c’è qualche coda ma poi riprende a scorrere. Infine, il bollino-mensa da proporre all’Autogrill quando ci si ferma per una pausa di ristoro. Bisognerebbe inventarsi il colore di un bollino per quando si torna al lavoro, per quando l’estate è finita.