Arianna, 46 anni, stroncata dal virus

"Quando passerà mi inviterete tutti a pranzo o a cena". Lo scriveva su Facebook Arianna Busetto, ma i suoi cari e gli amici non potranno più vederla. La donna di 46 anni, nata a Venezia e trasferitasi nel Viadenese (zona con tanti contagi) è una delle vittime più giovani italiane per il coronavirus: è morta in ospedale, dove era stata ricoverata dopo aver contratto il maledetto virus.

Gli ex colleghi - si legge su oglioponews - la descrivono come una donna “esuberante e testarda, solare con molta voglia di vivere e di fare esperienze nuove”. Aveva viaggiato molto e negli ultimi anni la sua passione era diventata il ballo, la Kizomba. “C’eravamo sentiti giovedì – racconta una ex collega della Seletti – e ci eravamo detti che appena tutto finiva ci saremmo visti per una cena e per parlare un po’".