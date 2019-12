Così TikTok ha conquistato l'Italia

Il 2019 è stato l’anno di TikTok. Nel bene e nel male. Il social network cinese dei video brevi che fa impazzire i ragazzini ha fatto discutere per quanto riguarda il trattamento dei dati degli utenti, molti dei quali sono minorenni, e la gestione dei contenuti, che passano al setaccio della censura di Pechino. Ma nonostante tutto la crescita anche nel nostro Paese sembra irrefrenabile.

Qualche numero. Sono 236 i video caricati in media ogni minuto soltanto nel nostro Paese su TikTok. Le ore più "creative" per gli italiani sono pausa pranzo - dalle 12.30 alle 14 - e la sera dopo le 20. Secondo il social network, che ha comunicato i dati del 2019, «la community italiana si è distinta in particolare per creatività e senso dell’umorismo». Gag e video divertenti impazzano accanto alle challenge globali come #nowlookatme, quella in qui si mostra in modo spettacolare un cambio d’abito. Ma alcuni trend sono nati proprio in Italia come la hit «Senza Filtro» di Loomy o il trend #carote legato alla canzone vista a X Factor.

Tra i creatori di contenuti più amati che sono nati proprio su TikTok troviamo Gabriele Vagnato, Cecilia Cantarano, e Daniele Davì.

I video italiani più popolari sono all’insegna della comicità. Il numero uno è «Il sensore di parcheggio umano» di fabiolatte seguito da «La fidanzata virtuale» di lapresatwins e l’interpretazione comica del trend #iosonogiorgia di manuelspadea.

Il social dei mini-video di 15 o 60 secondi vive di trend e sfide dove gli utenti possono interpretare un soggetto, spesso musicale, o rispondere a video di altri. I trend più popolari sono stati: 1. #nowlookatme - la sfida basata sul cambio d’abito sulle note della hit «Absolutely Anything» di CG5 con 746 milioni di visualizzazioni; 2. #senzafiltro - la hit estiva Made in Italy di Loomy con 1.7 milioni di video caricati in tutto il mondo; 3. #solocarote e #carote - che ha fatto scoppiare nel mese di settembre una vera e propria «febbre da carote» con oltre 2.5 milioni di visualizzazioni. Tra i vip italiani che sono sbarcati su TikTok Fiorello, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzoti. Fanno compagnia alle star internazionali Will Smith, Miley Cyrus e Dwayne «The Rock» Johnson.