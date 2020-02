Fiorello a Sanremo con la mascherina. La foto è virale sul web

Like e condivisioni: Fiorello si prepara a Sanremo con la mascherina. Ci pensa Fiorello ad abbassare la tensione prima del Festival. Lo fa con un post sui social, dove è da sempre seguitissimo e molto attivo. In una foto - che a tratti appare choc ma è soltanto ironica - Fiorello si fa un selfie con tanto di mascherina. Insomma, a mo’ di psicosi Coronavirus dice: “Mascherina e pass inizia il mio Sanremo”.

Infatti, nel pass fotografato c’è scritto - ironicamente - amico del conduttore. Ed è tutto vero: Fiorello e Amadeus, che si trova già nella città dei fiori, sono legati da un’amicizia di vecchia data. Tra l’altro vivono nello stesso stabile a Roma (in piani diversi) e la sera - come ci racconta una fonte anonima - di solito cenano assieme. Riso al pomodoro, come menù. Leggero ed energico. Intanto, la foto di Fiorello con la mascherina sta già facendo il giro della Rete. Ovviamente con un botto di like e condivisioni. Tra le novità di Sanremo, come annunciato da Amadeus, ci sarà la super classifica già dalla prima serata.