Fabrizio Labanti si racconta con il “Patch cutaneo” firmato Benessere capelli

Il primo infoltimento capelli non Chirurgico in Italia. E’ tutto italiano il primo trapianto di capelli che non richiede l’ausilio della chirurgia. Dall’intuizione dell’hair designer Fabrizio Labanti nasce il Patch Cutaneo ossia il primo e unico rivoluzionario trapianto di capelli non chirurgico.

Labanti, che opera attraverso il suo marchio Benesserecapelli, realtà consolidata che conta 14 punti vendita attivi tra l’Italia e la Svizzera (Lugano), con oltre 20 anni di esperienza nel settore, è stato in grado di tramutare un sogno in realtà: riavere i capelli senza soffrire e senza doversi affidare alla speranza. Infatti, grazie al Patch Cutaneo, si è sicuri al 100% di ottenere ciò che si desidera senza perdere tempo e soldi appresso a false illusioni. Questa è una vera e propria rivoluzione nel campo della moda sia maschile che femminile, in quanto è stata ideata con l’obiettivo di intervenire in maniera efficace sulla calvizie con una tecnica indolore, reversibile e risolutiva.

Si sono andate a formare nuove figure professionali intorno alla realizzazione del Patch Cutaneo, primo tra tutti l’hairstylist designer, ossia colui che fonde le conoscenze stilistiche di un parrucchiere a quelle geometriche di un hair-designer, essendo in grado di creare stile anche dove ci sia “penuria” di capelli. L’obiettivo principale è quello di sdoganare la calvizie mediante i concetti moda-immagine, partendo dal fatto che i capelli sono “il capo di abbigliamento della testa” e che la calvizie non è un problema al quale bisogna rassegnarsi, anzi, ognuno di noi deve poter esercitare il proprio “diritto di immagine” che, purtroppo, può venire a mancare a causa dalla calvizie.

Quando quest’ultima si presenta l’unica vera soluzione è l’accettazione psicologica della situazione. Sulla liberazione mentale che ne deriva, si possono gettare le basi per intervenire con il Patch Cutaneo. Uno staff tecnico e specializzato al fianco di Fabrizio, composto da veri e propri professionisti che seguono aggiornamenti costanti ed una formazione all'avanguardia , vantando un'esperienza pluriennale nel settore della cosmetica, dello styling e del benessere del capello, contribuisce ad offrire le soluzioni specifiche a qualunque tipo di necessità, da quella puramente estetica a quella oncologia.

In sostanza però cos’è il Patch Cutaneo e in che cosa consiste precisamente? Come detto in precedenza rappresenta il primo trapianto di capelli non chirurgico, si vanno a selezionare capelli simili a quelli del cliente in quantità illimitata, viene effettuato un calco della testa del cliente e successivamente viene creato un avatar che riproduce in maniera fedele la zona diradata dal cliente sul quale vengono innestati i capelli veri.

Il procedimento avviene attraverso un’innesto di capelli sull’avatar simile a quello chirurgico, ma senza dolore, rigetti o limiti di iniezione. Una volta terminato il “trapianto” sull’avatar, il patch che copre quest’ultimo, viene applicato direttamente sulla cute precedentemente rasata del cliente, utilizzando collanti simili a quelli dei cerotti (tutti corredati da schede tecniche di sicurezza).

Il patch, realizzato in poliuretano medicale, traspirante e anallergico, una volta applicato, è pronto per procedere al taglio integrazione che permette ai capelli “nuovi” di integrarsi con quelli già esistenti affinché il risultato estetico sia assolutamente naturale e invisibile.

Terminata l’applicazione il cliente avrà la possibilità di pettinarsi come vuole; il sistema è applicabile in qualsiasi zona e in qualsiasi condizione. Il patch non ha la classica forma delle protesi ovali, anzi, può essere porzionato e applicato anche in zone verticali come i lati della testa, le tempie, o la cerchia della zona posteriore.

Il cliente ha la possibilità di “tornare sui suoi passi” in qualsiasi momento in quanto il patch non lascia ne segni ne cicatrici, è completamente reversibile, e questo è sinonimo di assoluta libertà che, secondo Labanti, è il valore principale di qualsiasi soluzione estetica.