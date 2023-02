Andrea Liconti è inimitabile per la compravendita on line di borse, orologi, accessori e streetwear: su TikTok il suo profilo vola

Francesco Fredella 17 febbraio 2023 a

Andrea Liconti vende cose che tutti vorrebbero a prezzi “aggressivi” come dice lui stesso nelle sue storie IG. Le sue doti comunicative funzionano da sempre ed è grazie ai social che riesce a raggiungere, ogni giorno, milioni di visualizzazioni. Oggi Liconti è il re delle trattative su Tik Tok, ma non solo: Instagram, Twitch sono ormai terreno fertile per lui (che ha poco più di 35 anni). Imitato, ma al tempo stesso inimitabile, racconta la sua ascesa riavvolgendo il nastro.

"Inizialmente avevamo un social media manager che se ne approfittava della nostra scarsa conoscenza dei social e per diverso tempo realizzava post e qualche contenuto ma spendevamo cifre sproporzionate”, racconta Liconti. “Avevamo solo 15mila followers e un bel giorno ho deciso di fare una live, poche persone collegate… Mi hanno bannato il profilo perché c'era una canzone in sottofondo. Mi è cascato il mondo addosso".

Arriva lo sconforto. Poi l'incontro con lo youtuber Andrea Galeazzi, già nostro cliente, che gli permette di conoscere un nuovo social media manager. "Arrivò in negozio un ragazzo di nome Igor Cobalchini, non gli diedi molta importanza. Mi vide fare una trattativa in negozio e decise di farmi aprire il mio profilo personale dicendomi: tu sarai il motore dell’attività: fai vedere il momento della trattativa e porta i followers dentro il tuo quotidiano, non fermarti mai e vedrai che funziona”, dice ancora il re delle vendite sui social. "Così iniziai, anche grazie un influencer a target, a decollare. In pochi mesi cambiò il mio lavoro. Poi arriva anche Tik Tok". Novembre 2021, nel giro di 3 mesi diventa virale: le trattative di Andrea fanno il giro della Rete e in pochissimo tempo i suoi video diventano cliccatissimi. Poi arriva l'apertura di un canale su Twitch. Persino Le Iene lo intervistano consacrandolo per la compravendita on line di borse. Oggi è un vero punto di riferimento a Milano e in Italia.