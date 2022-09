Uomini e donne, il lutto che sconvolge la trasmissione: l'ex tronista morto a 35 anni

Alice Antico 22 settembre 2022 a

È morto Manuel Achille Vallicella, appena trentacinquenne, tatuatore e volto noto della tv, dopo essere stato un corteggiatore e poi tronista di “Uomini e donne”. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’amico e deejay Enrico Ciriaci: “Ciao amico mio, troppo buono per questa maledetta vita. Rip”- ha scritto sui social. Secondo Ciriaci, Vallicella si sarebbe tolto la vita: “Non si drogava ed era sano come un pesce. Soffriva di depressione dopo la morte della madre ma mai avremmo pensato che si sarebbe tolto la vita”, ha dichiarato infatti. Manuel Vallicella nel 2019 aveva perso la madre, a cui era molto legato, dopo una lunga malattia.

Anche il blogger Amedeo Venza ha dato notizia della morte del giovane su Instagram: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a sè.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole. Rip". La partecipazione di Vallicella a “Uomini e donne” risale al 2016, quando era stato corteggiatore di Ludovica Valli; subito dopo, Maria De Filippi, affezionata alla sua purezza e simpatia, gli aveva offerto il ruolo di tronista, che Vallicella aveva però abbandonato dopo poche settimane, preferendo allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Era rimasto comunque nel cuore degli spettatori: di fatti, su Instagram era seguito da 460mila persone. Anche Ludovica Valli, oggi influencer da 1,8 milioni di followers, ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’ex corteggiatore nelle sue stories: “Sono senza parole, davvero sono sconvolta — ha scritto […] Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio”. Valli ha poi aggiunto: “Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti, lassù, sempre, i nostri abbracci”. Il tutto coronato da una serie di loro foto assieme relative ai tempi di “Uomini e Donne”.