Ambra Angiolini "non se ne va da casa mia". La wedding planner è disperata, battaglia legale

Uno sfogo "anonimo" ma pieno zeppo di indizi che lasciano pochi dubbi sull'identità della diretta interessata. Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e moglie del calciatore Giampaolo Pazzini, ha affidato a Instagram un lungo sfogo che si riferisce in realtà ad Ambra Angiolini. “Oggi vi voglio raccontare una storia perché è una situazione che mi fa stare male, che mi rende impotente e per questo frustrata. Ma soprattutto molto nervosa e direi anche demoralizzata nei confronti dell'essere umano 'donna' che io invece ho sempre reputato molto capace di ragionare e di 'fare la cosa giusta'. La storia, non sto a dirvi chi sono i soggetti in questione ma magari chi mi conosce lo capirà senza troppe difficoltà, si svolge a Milano...", si legge nei post della wedding planner.

Il nodo del contendere è una casa. "I nostri protagonisti a Milano hanno vissuto, hanno amici, una dei due ha aperto anche la sua attività... e anni fa decisero proprio li di acquistare CASA", scrive Slitti che spiega come l'immobile fosse più di un investimento per la coppia, ma un posto del cuore, "un posto dove stare, ma soprattutto un posto 'proprio' dove fermarsi tutte le volte che erano a Milano". A quanto pare, avrebbero affittato la casa a una persona "nota al grande schermo", che "vantava anni e anni di conduzione, cinema, musica un passato illustre e una reputazione sempre difesa a spada tratta. I nostri amici si erano sentiti tranquilli ad affidarle un 'pezzetto di cuore'. MA. PERCHÉ IN QUESTA STORIA C'È UN GRANDE MA. MA PURTROPPO NON SEMPRE LE PERSONE SI RIVELANO CIÒ CHE DICONO E ANCHE SE C'è UNA NOTA CANZONE CHE DICE: 'e se prometto poi mantengo'"; si legge nei post dove spicca l’indizio finale che porta all'ex ragazza di Non è la Rai.

Sui social Slitti spiega che trascorsi i 10 mesi concordati con l'inquilina non è potuta tornare a casa ed è costretta, ogni volta che passa per Milano, ad andare in albergo. “Supponiamo che la persona “vittima” del racconto si chiami proprio come me SILVIA; non pensate che Silvia abbia ragione?”, dice ai follower facendo capire che è passata alle vie legali.

Slitti esce definitivamente allo scoperto in una intervista a Selvaggia Lucarelli, su Domani, dove entra nel merito della casa affittata a Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini nel giugno del 2021, quando i due progettavano di vivere insieme a Milano. Poi la relazione è finita, e in quella casa è rimasta l'attrice. Nell'intervista l'organizzatrice di eventi ripercorre i tanti messaggi che si è scambiata con Ambra, che sentita da Lucarelli non commenta la vicenda.