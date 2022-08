Vacanze low cost, meta da sogno con pochi euro. La scoperta di due travel blogger

Luca De Lellis 10 agosto 2022 a

Le solite mete estive (Mykonos, Ibiza, Formentera e chi più ne ha più ne metta) sono ormai irraggiungibili per molti a livello economico. Ma non per questo bisogna smettere di viaggiare. Esistono altri luoghi che presentano caratteristiche simili, nei quali si può assaporare però la vera essenza del posto, spogliata di tutte le usanze del turismo sfrenato. Un esempio: l’Albania. Una nazione che solitamente non viene presa in considerazione, ma che racconta storie e paesaggi che possono far innamorare i viaggiatori di tutto il mondo.

Ce lo rivelano i travel blogger Positivitrip, che su Instagram hanno postato un video nel quale riassumono il loro itinerario alla scoperta dell’Albania, spiegando tappa per tappa la loro spesa in termini economici. Innanzitutto, i voli aerei: per Tirana, la capitale dell’Albania, da Roma Fiumicino si possono individuare offerte da meno di 50 euro a persona, un vero affare. I due viaggiatori hanno poi preso un autobus che li ha condotti, con soli 4 euro, nella cittadina patrimonio Unesco di Berat, nella quale hanno alloggiato e hanno mangiato spendendo una cifra davvero esigua. Spostandosi ancora verso il mare, al confine con la Grecia, la coppia si è fermata in una località stupenda, caratterizzata dall’azzurro della sua acqua cristallina. Qui, raccontano, una cena di pesce con vino incluso si paga 17 euro a persona. Anche gli affitti di macchine e motorini costano poco, così ci si può muovere con facilità per tutta la costa, fino ad arrivare a Ksamil, un paesino sul mare che offre spiagge caraibiche.

Per concludere il viaggio si ritorna a Tirana, il cuore pulsante dell’Albania, con la sua storia e la sua cultura ultracentenaria. La coppia conclude il video con lo slogan della loro vacanza: “Non solo ci divertiamo, ma spendiamo pure poco!”.