Zerocalcare e Giancane si esibiscono insieme in streaming

Dopo il sold out dell’Arena Stadio dei Pini di Cervia, ITsART e il Ravenna Festival portano al grande pubblico un appuntamento in esclusiva streaming gratuita. Oggi 23 giugno, alle ore 21.30, Zerocalcare e Giancane si troveranno per la prima volta insieme sul palco in una performance ibrida tra segno grafico e suono.

In diretta streaming su ITsART, accessibile gratuitamente da app o da Smart TV, e sul palco della XXXIII edizione del Ravenna Festival a Cervia–Milano Marittima, uno spettacolo che oltre e "lungo i bordi" intreccia note e immagini, dischi, frammenti sonori e locandine per gruppi dell’underground. Come quelli che da sempre disegna il graphic novelist Michele Rech, in arte Zerocalcare, e che caratterizzano la serie Strappare lungo i bordi, dove la musica, curata da Giancane, è perno della narrazione.

Il cantautore Giancane, voce e chitarra, affiancato da Alessio Lucchesi alla chitarra, Michele Amoruso al basso, Guglielmo Nodari alle tastiere e Claudio Gatta alla batteria, anima ogni passaggio narrativo con un tocco di “folklore urbano”, di una cultura popolare romana che è in grado di innescare un virtuoso cortocircuito tra l’arte del disegno e quella della musica, tra il passato e il futuro, l’adolescenza e l’età adulta, che nella narrazione di Zerocalcare si fondono e si confondono attraverso un itinerario psichedelico, da Manu Chao a Tiziano Ferro, dal gruppo punk Klaxon, a Ron e Billy Idol fino alle chitarre elettriche ai tappeti digitali.

“Questa iniziativa ben concretizza la vocazione di ITsART di rendere la cultura italiana inclusiva, raggiungibile da tutti, ovunque, supportando, al tempo stesso, il settore delle arti visive e dello spettacolo italiano nel mondo attraverso gli strumenti digitali -afferma Andrea Castellari, Amministratore Delegato di ITsART - il Ravenna Festival e le istituzioni culturali italiane rendeno accessibili e fruibili eventi come quello di Zerocalcare e Giancane anche a coloro che, per ragioni differenti, non avrebbero l’occasione di assistervi live. L’esperienza del live streaming, da questa prospettiva, pur non potendola sostituire, può essere incrementale rispetto a quella dal vivo”.

