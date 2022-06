Mick Jagger ha il Covid, i Rolling Stones annullano il concerto di Amsterdam. Paura per San Siro

13 giugno 2022 a

I Rolling Stones hanno cancellato il concerto previsto lunedì 13 giugno alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam dopo che il cantante Mick Jagger è risultato positivo al Covid-19. Lo spiega la band in una nota. Jagger, si legge nel comunicato, ha iniziato ad avvertire sintomi dopo essere giunto allo stadio ed è risultato poi positivo a un test.

«Siamo profondamente dispiaciuti ma la sicurezza del pubblico, degli altri musicisti e del personale del tour hanno la priorità», spiegano i Rolling Stones. Il concerto sarà riprogrammato e i biglietti resteranno validi per la nuova data. A questo punto iniziano a tremare i possessori dei biglietti per il concerto degli Stones in programma a San Siro il prossimo martedì 21 giugno. Jagger ha una settimana di tempo per negativizzarsi. Ce la farà?

