Radio Zeta Future Hits live a Roma: “Da Blanco a Lauro e Coez, la grande festa della generazione z”

C'è da diversi giorni grande interesse per quello che è stato definito il primo Festival della Generazione Zeta e con nomi come Achille Lauro, Blanco, Coez, Elodie, Fulminacci, Gazzelle, Mahmood e tanti altri, tutti la stessa sera sullo stesso palco, era quasi inevitabile far registrare il sold out nel giro di poche settimane. Il Radio Zeta Future Hits Live 2022 in programma giovedì 9 giugno al Parco della Musica Ennio Morricone , vedrà davvero tanti artisti oggi amatissimi esibirsi insieme nel corso di una serata speciale tutta dedicata ai più giovani. «Si tratta di un evento nato proprio dalla voglia di fare un grande festa per la Generazione Zeta - ci ha detto Federica Gentile storica conduttrice radiofonia e televisiva nonché direttrice artistica di Radio Zeta - un primo festival tutto dedicato a questa generazione per far sì che i ragazzi possano finalmente tornare a divertirsi con la musica dal vivo in un giorno che peraltro coincide anche con l'inizio delle vacanze e la fine della scuola».

Di certo è un evento che arriva dopo due anni difficili per tutti ma in particolar modo per i giovanissimi. «I ragazzi e gli adolescenti hanno pagato a caro prezzo - conferma la Gentile - questo lungo periodo di stop forzato che per loro ha coinciso con il momento delle prime esperienze di socializzazione, gli sono stati negati dei momenti che probabilmente non gli restituirà più nessuno. Per questo è importante ora ripartire e farlo tutti insieme, con il loro linguaggio e con la loro musica, soprattutto con quella di chi li rappresenta appieno». Alla Cavea quindi si esibirà una Line Up di primo livello che vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati e seguiti del momento: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso. Insomma un appuntamento di grande interesse per i ragazzi che all'uscita peraltro, troveranno anche le istallazioni ecosostenibili del Bucolica Light inaugurato proprio in questi giorni in loco. «Sarà una serata di tanta musica perché i giovani quello vogliono: poche chiacchiere e tanta musica - spiega la Gentile -. Tutti gli artisti che saliranno sul palco sono dei punti di riferimento per questa generazione e devo dire che tutti hanno aderito con piacere, ma assistere a questo grande evento live può essere un'occasione anche per genitori e fratelli maggiori per conoscere meglio sonorità e tendenze della musica di oggi».

Il ritorno ai grandi live con capienze al 100% era un traguardo a lungo agognato dagli stessi artisti che in questi due anni spesso hanno trovato vie alternative come quella del digitale per rimanere in contatto con i ragazzi. «È vero, la musica per fortuna ha trovato delle forme alternative- commenta la Gentile - e va anche detto che molti artisti hanno raccontato questi due anni, ognuno a modo suo, come solo loro sanno fare. Del resto per un artista scrivere una canzone vuol dire esprimersi, raccontare quello che si vive, e dobbiamo ammettere che in questo periodo sono nate delle belle canzoni da questo punto di vista che in futuro saranno un bel ritratto di quello che abbiamo vissuto in questi due anni. Ma ora è il momento di voltare pagina e il live di giovedì dimostra che davvero se in tutti gli artisti c'è voglia di esserci, da parte del pubblico c'è una gran voglia di tornare ad emozionarsi e a scatenarsi insieme". "Con il Future Hits Live organizzato assieme a Radio Zeta- ha dichiarato Daniele Pitteri, AD della Fondazione Musica per Roma- vogliamo proprio festeggiare la possibilità di ritorno alla normalità, offrendo ai ragazzi una grande occasione di tornare a stare assieme fra loro e con gli artisti che amano».

