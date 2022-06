Elodie lancia Tribale e provoca i fan: il nuovo singolo della cantante con la foto del perizoma

07 giugno 2022 a

Elodie vede e rilancia con “Tribale”. Dopo il video bollente di “Bagno a mezzanotte” che le è costato l’accusa di sfruttare il suo corpo a fini commerciali, la cantante non si è fatta intimidire e lancia il nuovo singolo estivo mettendo in risalto il lato B. La foto sul suo account Instagram “parla” chiaro: jeans a vita bassa sul fondoschiena e perizoma con tribale d’acciaio.

Nella caption una bella pesca usata appunto per simboleggiare i glutei. Una provocazione che ha scatenato i commenti piccanti dei follower: “L’unica che mette in dubbio la mia eterosessualità”, “Picchiami”, “Fa di me il tuo schiavo”, quelli riportabili. E’ un periodo d’oro per Elodie, ex allieva del talent Amici: disco di platino per “Vertigine” e “Bagno a mezzanotte” e doppio disco di platino per “La coda del diavolo” in collaborazione con Rkomi. Adesso tocca alla canzone “Tribale” in uscita venerdì 10 giugno, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la partecipazione della stessa Elodie. Nella vita privata, l’artista e musa di Versace si è riavvicinata all’ex fidanzato Marracash dopo un flirt con un famoso modello.

