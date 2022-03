Misteriose croci nel cielo in Russia e Ucraina, Red Ronnie: cosa c'è dietro i "messaggi" celesti

15 marzo 2022 a

Messaggi enigmatici dalle croci nel cielo viste in Russia e in Ucraina, prima e durante la guerra che sta infiammando l'Eruopa. Red Ronnie torna a rilanciare video virali sul web e inquietanti interpretazioni profetiche con un video pubblicato su YouTube. Prima della guerra aveva rilanciato una foto che mostrava una strana croce di fuoco, apparsa nel cielo in Siberia, spiegando ai suoi follower che poteva trattarsi di un messaggio celeste, seppur molti utenti avevano segnalato che poteva trattarsi di un fenomeno di rifrazione di luce tipico di quelle latitudini.

Una croce di fuoco nel cielo, lo strano fenomeno in Siberia

Ma ora il conduttore tv ed esperto di musica ha trovato nuovi filmati. Oltre alla croce di fuoco "apparsa nel cielo della Siberia il 24 gennaio 2022, a Kherson, in Ucraina, "ne apparsa un'altra il 6 marzo 2022. E soprattutto ne è apparsa una bianca nel cielo, dietro le cupole della Basilica di San Michele che è il protettore di Kiev in Ucraina", spiega Reed Ronnie che rilancia un servizio di una tv in lingua spagnola che spiega che l'immagine non è stata modificata.

Ma ci sono anche gli Ufo che "sono apparsi nei cieli in Ucraina, li ha visti la gente, stanno cercando di impedire la guerra - spiega il conduttore tv mostrando vari filmati e news presi dal web - pare anche che abbiano distrutto un carro armato russo" come dice un licitare a CBN News. "In tanti ora si dicono: ma allora Reed Ronnie aveva ragione", dice il conduttore.

