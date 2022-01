Una croce di fuoco nel cielo, lo strano fenomeno in Siberia. Red Ronnie tira in ballo Ufo e alieni

25 gennaio 2022 a

Strani e inquietanti segnali dal cielo in Siberia. Red Ronnie posta le foto e scatena il dibattito. Il conduttore televisivo, esperto di musica, ha postato sui social alcuni scatti relativi a pochi giorni fa e che arriverebbero dalla Russia. Mostrano il sole basso all'orizzonte che crea una figura di luce, una suggestiva croce di fuoco.

"Stanno girando sul web foto di una enorme croce di fuoco che è apparsa il 19 gennaio 2022 nel cielo della Siberia in Russia. Non sono un esperto, ma sto notando il moltiplicarsi di fenomeni strani che stanno accadendo in questo particolare momento dell'umanità come i tanti avvistamenti di UFO o oggetti alieni nei cieli di tutto il mondo" scrive lo storico conduttore di Roxy Bar, da sempre attratto dalla spiritualità e dalle teorie alternative. "Cosa sta per succedere? Che significato hanno? Cosa vogliono anticiparci? Ognuno di noi deve cercare la risposta dentro di sé. Anche quelli che non credono in nulla e pensano siano solo coincidenze o fotomontaggi" dice Gabriele Ansaloni, questo il suo vero nome.

Le foto spingono molti utenti a commentare e la discussione si polarizza subito. C'è chi dà una spiegazione razionale e tecnica al fenomeno: "La rifrazione è la deviazione subita da un'onda che ha luogo quando questa passa da un mezzo a un altro otticamente differenti nel quale la sua velocità di propagazione cambia. La rifrazione della luce è l'esempio più comunemente osservato, ma ogni tipo di onda può essere rifratta, per esempio quando le onde sonore passano da un mezzo a un altro o quando le onde dell'acqua si spostano a zone con diversa profondità. Red dai su occupati di musica", scrive un utente.

Unaltra posta una foto scattata da lei nel "dicembre 2019 quando tutto doveva succedere", e che mostra una croce fatta da nubi nel cielo. "Dobbiamo pregare" dice. Per alcuni si tratta di ologrammi ("spesso vengono usati per scopi militari. Sono in grado di riprodurre qualsiasi cosa" si legge) ma per altri quello visto nelle foto "in Siberia settentrionale è un fenomeno comune visto che il sole a quelle latitudini ha una traiettoria molto breve e diversa rispetto all Europa... avvistamenti UFO sono tutt'altra cosa visto che non sono fenomeni naturali".

Non poteva mancare chi ci vede segni della fine del mondo: "Combattimento in cielo. Il cavallo bianco guerreggia con il gran dragone. Apocalisse" sentenzia uno.

