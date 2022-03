Censura anche in Cina: vietate in tv le partite della Premier League con l'omaggio all'Ucraina

04 marzo 2022 a

Meglio rinunciare all'amato calcio occidentale che far passare in patria messaggi pro Kiev. Le gare di cartello di Premier League in programma nel weekend non saranno trasmesse in Cina.

Secondo la «BBC», la decisione è stata presa alla luce delle iniziative annunciate dalla Lega inglese a sostegno dell’Ucraina, come la speciale fascia in blu e giallo che sarà indossata da ogni capitano e il messaggio «Football Stands Together», con la bandiera ucraina a fare da sfondo, che sarà mostrato in tutti gli stadi.

Nessun commento a riguardo dalla Premier League, che già in passato fu "boicottata" dalla CCTV: nel 2019 l’emittente di Stato di Pechino non trasmise la sfida fra Arsenal e Manchester City per la presa di posizione di Mesut Ozil, allora in forza ai Gunners, a favore degli Uiguri musulmani in Cina.

