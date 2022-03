Chi può fermare Vladimir Putin? La Cina! L'ordine sulla sicurezza di scorte energetiche e materie prime

02 marzo 2022 a

La Cina ha ordinato alle agenzie governative di dare massima priorità alla messa in sicurezza delle scorte energetiche e di materie prime del Paese. In particolare, i principali organismi di pianificazione economica dovranno spingere sulle agenzie di acquisto statali affinché facciano incetta sul mercato di petrolio, gas e minerali ferrosi, oltre che di orzo e mais, per prepararsi a qualsiasi evenienza derivante da un possibile prolungarsi del conflitto tra Russia e Ucraina. Bloomberg afferma che le autorità non fanno alcun accenno al prezzo, lasciando intendere che il costo delle importazioni non è un tema al momento.

Inoltre uno sviluppo diplomatico della crisi ucraina viene messo in risalto dal Financial Times, unico tra i giornali europei a farlo: «La Cina si offre nel ruolo di paciere», titola il quotidiano della City a tutta pagina. La notizia è la telefonata tra il ministro cinese degli Esteri, Wang Yi, e l’omologo ucraino Dmytro Kuleba. Un colloquio seguito da una dichiarazione ufficiale in cui Pechino ha affermato di essere «estremamente preoccupata per le perdite tra la popolazione civile», e che «l’Ucraina ha volontà di rafforzare le comunicazioni con la Cina e si aspetta che la Cina giochi un ruolo per un cessate il fuoco». Nell’articolo il Ft segnala però che i cinesi rimasti bloccati in Ucraina sono diventati il bersaglio della rabbia degli ucraini.

Un cittadino cinese è stato infatti raggiunto da colpi di arma da fuoco e ferito durante l’evacuazione dall’Ucraina. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, precisando che l’episodio è avvenuto ieri, mentre la persona tentava di lasciare il paese per conto proprio. L’ambasciata cinese a Kiev ha immediatamente contattato la persona, che ora si trova fuori pericolo, per fornire assistenza e continuerà a farlo. Possibili ripercussioni sull'economia e questi "effetti collaterali" spingono la Cina a far trovare la pace tra Russia ed Ucraina.

