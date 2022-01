"Sono stata tradita": la confessione di Patrizia Pellegrino. E dice tutto su Alex Belli al GF Vip

Francesco Fredella 11 gennaio 2022 a

Patrizia Pellegrino va giù pesante. Stavolta, senza freni, racconta come sono andate le cose durante la diretta del Gf vip quando Delia Duran ha mollato davanti a tutti Alex Belli. "Mi sono messa nei suoi panni”, dice la Pellegrino in diretta a RTL 102.5 News. Ora difende Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Tra l'altro, per inciso, Delia sta per arrivare nella casa del Grande Fratello vip (si trova in quarantena) e potrebbe accadere di tutto. A quanto pare anche la Pellegrino, in passato, sarebbe stata tradita e lo svela in diretta a RTL 102.5 a Trends & Celebrities. “Delia Duran è stata sincera, mi sono messa nei suoi panni", dice. “Anche io sono stata tradita".

Poi nel corso della chiacchierata svela quello che è accaduto nel corso della puntata di ieri quando la Duran ha mollato Alex. “C’è stata un po’ di tensione. Alex in questo momento non ha capito come gestire bene la cosa. Voglio capire perché Delia a me piace molto. Ho trovato che è stata sincera. Lei l’ha mollato in diretta probabilmente nessuno sapeva nulla. Lo show è stato incentrato su loro, dobbiamo aspettarci di tutto”, dice Patrizia Pellegrino. Che poi sottolinea: “Abbiamo visto tutti come si occupa di sua moglie, non ha diminuito la dose nei confronti di Soleil, anzi l’ha aumentata”. E le accuse proseguono, senza sosta.

La Pellegrino è rimasta nella casa del Gf vip per due settimane. Una partecipazione lampo, che ha lasciato il segno. "Speravo di rimanere ancora due settimane, ma in realtà sono stata felicissima di uscire, sentivo che non piacevo, anche se è nata una bellissima amicizia con Miriana Trevisan. Ho sbagliato a non interagire, ma ho capito che se fossi stata troppo dura immagina cosa sarebbe uscito fuori di me, sono una persona molto tollerante, cerco di fare il massimo per essere gentile con tutti”, conclude.

