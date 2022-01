Geppi Cucciari temeraria nella neve. Dopo la sauna il tuffo in bikini

10 gennaio 2022 a

Geppi Cucciari, comica e conduttrice del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, dimostra di non temere il freddo. Anzi, non ha paura nemmeno del ghiaccio, tanto che decide di tuffarsi in bikini in mezzo alla neve. Il tutto immortalato da un video in cui dimostra il suo coraggio.

Ecco il commento di Gepp su Instagram: "Dopo la sauna, a picchino nella neve coraggiosa quasi quanto Eddie the eagle. #geppigram#sardiniangirl". La Cucciari ha pubblicato questo video mentre si trova in vacanza a Corvara in Val Badia.

