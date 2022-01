"Una mora misteriosa". Feeling a cena tra Costantino Vitagliano e la sua nuova fiamma

Francesco Fredella 10 gennaio 2022 a

Costantino Vitagliano "pizzicato" con una bella mora. Le foto esclusive di Libero stanno facendo il giro della Rete. L'ex tronista di Uomini e donne, che due anni fa ha partecipato al Grande Fratello vip, è stato sorpreso dai fotografi a cena in un ristorante di Milano. Non era solo, ma con una donna misteriosa. Mora, cappelli lunghi. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma in ogni caso la sua presenza ha incuriosito tutti. Di chi si tratta? Mistero, per adesso. Costantino era al Meat Grillfood di Milano (in pieno centro). Una cena che sembra molto romantica insieme ad una mora misteriosa. Sembra, infatti, che Vitagliano abbia troncato l'ultimo rapporto di coppia. Ora, in una serata domenicale, si concede un po' di relax. Cappellino d'ordinanza, felpa, sicuramente non passa inosservato. Sulla donna che lo accompagna non si sa nulla: beve un bicchiere di vino e è molto complice del bellissimo Costa.

Proprio di recente, in un'intervista, aveva detto: “Ho scoperto Instagram e mi piace molto per rimanere in contatto con le persone che mi vogliono bene". Infatti, sui social Vitagliano va fortissimo. Pochi, anzi pochissimi, scatti della sua vita privata e tanto lavoro: sponsorizzazioni e sport. Ora, però, potrebbe essere arrivato l'amore. Finalmente. Costantino è un papà modello: sua figlia Ayla è nata cinque anni fa dal rapporto naufragato con la giovane modella Elisa Mariani. Sembra che i due, però, siano rimasti in ottimi rapporti.

