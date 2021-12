Oroscopo 2022 di Barbanera. L'Ariete mese per mese: ti aspetta una magnifica traversata

31 dicembre 2021 a

a

a

L'oroscopo 2022 di Barbanera per il segno dell'Ariete. Ti aspetta un’intrepida trasvolata! Il cielo del 2022 si tinge di colori vivaci e un vento di libertà ti accarezza. Una nuova autonomia di spirito si impossessa di te! È voglia di prendere in mano la tua vita con i consigli dello strategico Saturno. Giove illumina il tuo segno per tutta la bella stagione, il tempo di far fiorire amori appassionati. Sarà poi il condottiero dell’Ariete, Marte, a guidarti, per vincere ogni avversario.

L'oroscopo di Barbanera: il 2022 dell'astrologo che incantò D'Annunzio

L'Ariete e l'amore

L’amore ha il ritmo di un cuore vivo e palpitante. La verve, la brillantezza del pensiero si rafforza e ti consente di vivere la relazione con le modalità a te più consone, quelle che hai sempre desiderato. È finalmente l’amore che vivifica, elettrizza, stimola, e soprattutto attraversa dimensioni rinnovate, anche sociali, da vivere con la persona che hai al fianco con massima apertura. La scintilla può accendersi all’improvviso e appiccare un grande fuoco. Da maggio Giove incoraggia i cuori solitari a saltare l’ostacolo, accresce la disponibilità, la scioltezza, la probabilità fortunata di trovarti al posto giusto nell’attimo giusto. Se aspetti l’amore, soprattutto da agosto in avanti spalanca gli occhi e guardati intorno a 360°: coglierai lampi di avventure possibili e papabili corteggiatori.

Oroscopo 2022 di Barbanera, ecco i tre segni baciati dalla fortuna

L'Ariete e il lavoro

Inizi l’anno col piede giusto: obiettivi chiari, agenda ben organizzata, determinazione sull’attenti e contatti che promettono nuovi sviluppi. Con piglio sicuro affronti situazioni che prendono pieghe inaspettate, facendole evolvere secondo i tuoi desideri. Un bel corredo per chi, come te, ha voglia di emergere o di consolidare la posizione lavorativa, di uscire dal tunnel del precariato e sentire di avere fondamenta salde da cui iniziare a costruire un appagante futuro professionale. Il 2022 si profila come un anno scorrevole, con poche scosse e parecchie certezze. Giove, da maggio nel tuo segno, promotore di fiducia in te stesso e nelle tue capacità, lavorerà in perfetta sinergia con Marte in Gemelli da agosto a fine anno, affinché l’atteggiamento positivo e la creatività, fiore all’occhiello dell’anno, trovino la loro migliore e concreta espressione in termini di passi avanti e di soluzioni in grado di appianare problemi passati e presenti. L’autunno si configura come il periodo clou per centrare gli obiettivi che intendi raggiungere. Un buon momento per mettere in giro il curriculum se cerchi un impiego o vuoi migliorare la tua situazione lavorativa, avviare nuovi progetti di collaborazione, rafforzare i legami professionali, stilare contratti più consoni alle tue mansioni sia dal punto di vista della retribuzione sia del riconosci- mento della tua preziosa e innegabile professionalità.

Gennaio - Inauguri il 2022 con toni gioiosi, c’è una voglia di affermarti genuina, dirompente, estremamente vitale. Puoi contare su Marte, prestigiosa guida al tuo fianco.

Febbraio - Di fronte a certi piccoli ostacoli del cuore dovrai saperti muovere con pazienza, sottile diplomazia e forza persuasiva. Venere e Plutone ti mettono sotto esame.

Marzo - La stagione dell’amore ritorna e sei pronto a viverla con tutta la tua intensa passionalità. Ma sai misurare gli slanci con il buonsenso di cui Saturno ti dota.

Aprile - Un irrefrenabile desiderio di novità ti spinge a guardarti attorno, sentire, sperimentare. Ascolta Venere e Mercurio! Sono i benefici numi di nuovi contatti in arrivo.

Maggio - Giove approda nel tuo segno dopo 12 anni e l’aria si riempie di spensieratezza. Osservi il mondo con occhi diversi, fiduciosi, vedi con chiarezza chi ti vuol bene.

Giugno - Prorompente e molto combattivo, così ti vuole Marte, che scommette su di te. Dai punti segnati in ufficio alle battaglie d’amore, adesso è tutto un succedersi di conquiste.

Luglio - Il caldo estivo non ferma la tua audacia. Completi quel che hai lasciato in sospeso e chiudi brillantemente. Saturno ti fa faticare meno, Giove guadagnare di più.

Agosto - Il cuore è affamato e chiede ascolto. È il momento di prendertene cura. Al culmine del solleone, Venere ti mette alla prova e tu ti lasci andare senza porre ostacoli.

Settembre - Ti fai apprezzare dai tuoi collaboratori per la dedizione e l’altruismo che dimostri. Divergenze passeggere con i capi si diradano grazie al tuo garbato contributo.

Ottobre - Cambi il tuo giro di frequentazioni e respiri aria nuova in campo sociale. Marte e Saturno assecondano i tuoi desideri e ti fanno entrare in relazione con chi vuoi.

Novembre - Riflessivo e ponderato, prendi la decisione più opportuna r guardo a un investimento economico che ti porterà lontano. Il consiglio di un amico ti sarà provvidenziale.

Dicembre - È un gioioso Saturno a regalarti la tua forma migliore alla vigilia delle feste natalizie. In sintonia con i tuoi amici, ringrazi il cielo per il dono che ricevi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.