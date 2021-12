Oroscopo 2022 di Barbanera, ecco il podio dei segni baciati dalla fortuna: per loro un anno super

31 dicembre 2021 a

a

a

Sul Podio dell’Anno dell'Oroscopo 2022 di Barbanera, ecco i segni baciati dalla fortuna

Ariete

Sali in vetta alla classifica di trionfatore dell’anno dopo una partita avvincente. Si schierano dalla tua parte Giove, Marte e Saturno, allenatori esperti di un campionato in cui appari subito destinato a primeggiare. Cominci puntando in alto, accendendo passioni, muovendoti con il tuo trascinante entusiasmo. Scegli poi di attaccare con fare strategico, mirato, tempestivo. E non fallisci un colpo!

Pesci

Protetto da un cielo luminoso vedi fiorire le tue iniziative più ambiziose. E sono quelle che ti faranno brillare nel corso di tutti e 12 i mesi del 2022. Gli astri che da sempre guidano le tue azioni, Giove e Nettuno, tengono saldamente in mano le redini della tua vita. E la buona sorte sostiene il moto degli eventi che ti vedono protagonista. Capace di stupire, emozionare e saper amare, come e più di prima.

Gemelli

Arrivi sul podio dei segni vittoriosi giocando d’astuzia le tue carte migliori. Marte e Saturno sono i numi celesti che innalzano il livello della lucidità mentale e stimolano la voglia di sfondare. Il successo ti arride, ma tu non sei sazio e desideri di più nella carriera, nei trionfi mondani, nelle conquiste d’amore. Le tue frecce centrano il bersaglio e tu sei pronto per scagliarne altre ancora.

Oroscopo 2022 di Paolo Fox. Per chi sarà l'anno della rinascita

Nell'Oroscopo di Barbanera anche alcune previsioni sui nuovi nati. Come sarà la generazione 2022?

"Fantasiosi, geniali, ribelli Pesci, Cancro e Scorpione delle terze decadi, si candidano a diventare artisti controcorrente per aprire nuovi scenari musicali e modelli espressivi in campo letterario e figurativo. Si nota un quoziente intellettivo decisa mente superiore alla norma in Gemelli, Bilancia e Acquario, specie delle se- conde e terze decadi, dote che li porterà a tenere le leve del comando in ambito politico, giuridico, mediatico e culturale. Ariete e Sagittario manifestano una carica di idealismo che li indurrà a mutare il mondo, rendendolo più verde, vivibile. I Leone specie se della prima decade saranno veri condottieri di ogni impresa prescelta. Costruttori, architetti, artigiani ma con un pizzico di fantasia saranno infine i Capricorno, i Toro e i Vergine, soprattutto se delle terze decadi".

L'oroscopo di Barbanera: il 2022 dell'astrologo che incantò D'Annunzio

Ma in cosa eccelleranno i vari segni?

In amore

Manifesti il tuo trasporto emotivo accompagnandolo con una dedizione totale verso chi ti fa battere il cuore, se apparteni a Toro, Cancro, Bilancia, Sagittario e Pesci. L’anticipare ogni piccolo desiderio della persona amata prima che l’abbia potuto formulare, sarà il tuo talento se sei Ariete, Leone e Vergine. Scoppiettante come un fuoco sempre acceso splenderà l’eros di Capricorno e Scorpione.

Sul lavoro

Se sei Gemelli e Acquario riuscirai a raggiungere posizioni ambite da tempo, preciso e infallibile in ogni obiettivo che centrerai senza sforzo alcuno. Tenacia e forza persuasiva con collaboratori e colleghi non ti abbandoneranno se invece appartieni alla schiera dei concreti Toro, Vergine e Capri- corno. Rigore e rispetto delle esigenze altrui si mostreranno nei professionisti di Ariete, Bilancia e Sagittario.

L'oroscopo di Branko, chi comincia il 2022 col piede sbagliato e chi cambierà vita

In famiglia

Sensibile e delicato con i tuoi figli, se sei Toro, Cancro, Leone, Scorpione e Pesci riceverai in cambio soddisfazioni di risultati scolastici eccellenti. Ricreerai l’armonia in casa e ne incasserai il merito se appartieni a Gemelli, Vergine e Acquario. Giocoso e generoso, porterai allegria e spensieratezza fra le pareti domestiche se sei un giovane nato in Ariete, Bilancia e Sagittario.

In società

Una smagliante simpatia condita da vivace senso dell’umorismo ti consente di inserirti agevolmente in ogni ambiente se il tuo segno è Ariete, Gemelli, Bilancia, Acquario e Pesci. La migliore qualità per cui sei ricercato e diventi il fulcro di incontri e ritrovi amichevoli è la capacità di saper ascoltare gli altri, se apparteni a Toro, Cancro, Vergine, Scorpione e Capricorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.