Incidenti e cadute: ecco quanti sono morti di "selfie" in 13anni. L'identikit delle vittime: turisti sui 20 anni

Lo studio di un'università di Alicante: gli Stati Uniti guidano la classifica delle tragedie

03 novembre 2021 a

a

a

La strage del selfie. Nel mondo almeno 379 sono morte in 13 anni e mezzo come conseguenza di una "auto-fotografia". Lo rivela uno studio dell’università Miguel Hernàndez di Elche (Alicante) riferito al periodo compreso tra gennaio 2008 e luglio di quest’anno, secondo il quale, dopo una breve "pausa" per la pandemia, le morti per selfie sono di nuovo aumentate nei primi sette mesi dell’anno, durante i quali le vittime sono state almeno 31.

"Labbra e..." Maria Elena Boschi su Instagram così, un selfie bomba

Delle 379 vittime, 141 erano turisti e 238 locali. La triste classifica è guidata dagli Usa (39) e Russia (33). Il 41% delle vittime aveva meno di 19 anni e il 37% erano ventenni. L’età media delle vittime è di 24,4 anni. Si tratta in genere di tragedie legate alla mancanza di attenzione per il mondo circostante: in particolare incidenti stradali e cadute.

Selfie estremi, nel 2021 è strage di giovani. Incidenti mortali per una foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.