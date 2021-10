Maria Elena Boschi come una diva su Instagram, labbra in primo piano: il selfie bomba

Giada Oricchio 20 ottobre 2021 a

Rosso fuoco per Maria Elena Boschi. L’esponente di Italia Viva ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di fotografie con la caption: “Rientrata al lavoro a pieno ritmo a Roma, ma negli occhi restano impresse le immagini di luoghi unici visitati a Abu Dhabi e Dubai”. Si è concessa qualche giorno di vacanza negli Emirati Arabi. Nessun cenno alle condizioni delle donne nei due Paesi come ha fatto notare qualche follower. Anzi, i più erano a dir poco estasiati dalle immagini, una in particolare a mandato in tilt i seguaci, Flavio Briatore compreso.

Si tratta del primo piano dell’ex ministra. Maria Elena Boschi, infatti, ha pubblicato un selfie da capogiro: mezzo busto avvolto da una camcietta di seta color perla in intrigante semi oscurità, capelli ondulati di lato alla Kim Basinger in “L.A. Confidential” e una bocca rimpolpatissima esaltata da un rossetto rosso fuoco. Due labbra che Alba Parietti scansati per una foto da diva.

