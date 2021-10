Belen Rodriguez e il ritocchino sbagliato. L'effetto finale non piace ai fan

28 ottobre 2021 a

Ritocchino sbagliato sì o no? Un selfie e una Instagram Story di Belen Rodriguez hanno suscitato perplessità tra i follower. Le labbra del bel viso della modella argentina appaiono gonfie ma soprattutto storte tanto da farla parlare con difficoltà. Il post è stato sommerso di commenti: “Dovresti fare causa al chirurgo plastico”, “Labbra talmente rifatte da diventare storte”, “Smettila di rifarti, stai esagerando”, “Il troppo storpia e si vede”.

Non è la prima volta che Belen incappa in un problema simile: qualche anno fa finì nell’occhio del ciclone delle critiche perché a “Tu si que vales”, la bocca era così asimmetrica e bozzuta da risultare inguardabile. Rodriguez non ha commentato o risposto alle “accuse” anche perché il gossip la vorrebbe impegnata su ben altro fronte. Sembra, infatti, che dopo la nascita di Luna Marì, l’idillio con Antonino Spinalbese sia finito. Le foto che li ritraggono tutti e tre felici sono ferme a inizi ottobre, lui ha occhi e parole solo per la figlia, mentre lei pubblica un messaggio sulla forza di essere single e non accontentarsi.

