Allegri tradito da un capello biondo. Il dopo-Ambra è nell'ambiente della Juventus

Giada Oricchio 28 ottobre 2021 a

a

a

Un capello biondo lungo e liscio avrebbe tradito Massimiliano Allegri. Il settimanale “Oggi” torna sulla clamorosa rottura tra l’allenatore della Juventus e Ambra Angiolini aggiungendo nuovi particolari. Si sapeva che l’attrice aveva trovato la conferma del “cornino” nella macchina di Allegri e secondo la rivista diretta da Umberto Brindani non si tratterebbe di qualcosa di pruriginoso bensì di “un capello biondo, lungo e liscio”. Tuttavia, come scrive “Oggi”, alla Continassa, quartier generale della Juve fanno spallucce: “Ma che prova è. Oggi anche gli uomini portano i capelli lunghi. Allegri può anche dare un passaggio a uno dei suoi giocatori, il capello potrebbe essere di Rabiot”. Una difesa debole visto che un’altra fonte all’ombra della Mole ha aggiunto un dettaglio ben più pesante: “Di chi può essere il capello? Non occorre andare troppo lontano. L'ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all'interno di un circuito chiuso.

Caso Striscia la Notizia, il tapiro d'Oro in causa con i legali di Ambra Angiolini

È tutta storia recente. Andrea Agnelli si è preso la bella Deniz, che era moglie di un suo amico e manager. Alena Seredova, lasciata da Buffon, si è messa con Alessandro Nasi, cugino degli Elkann”. In poche parole la dama bianca si nasconde tra i bianconeri. Intanto un amico del vispo tecnico livornese ha spifferato al giornalista del settimanale: “Lui lo conosciamo, è sempre stato un po' farfallone però negli ultimi anni mi sembrava più stabile. Qualcosa ha combinato, è sicuro, ma può darsi sia già tutto finito. Quando l'ho visto poche settimane fa mi ha detto di essere single”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.