Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dopo le corna il caso affitto: "Lo paghi tu"

Si arricchisce di nuovi retroscena l’addio turbolento tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. La storia d’amore, lunga 4 anni, è finita in modo tutt’altro che amichevole: l’allenatore della Juventus sarebbe sparito lasciando Ambra con il cuore spezzato. Il settimanale “Chi”, che aveva anticipato la notizia, aggiunge nuovi particolari sulla fragorosa rottura.

Secondo quanto si legge sulla rivista di gossip, Allegri avrebbe chiesto all’ex fidanzata di “pagare l’affitto” della sua casa di Milano, quella dove l’attrice e la figlia Jolanda si erano appena trasferite in vista di un roseo futuro. E Angiolini starebbe cercando una nuova sistemazione per “non incappare in azioni legali (il rischio c’è)”. Il rischio è concreto se si pensa che un po’ di tempo fa trascinò in Tribunale l’ex moglie Claudia Ughi per ritoccare verso il basso l’assegno di mantenimento del figlio Giorgio.

Una mossa che fu un autogol: non solo perse, ma il giudice aumentò la cifra. Sempre nel numero in edicola di “Chi” ci sono altri dettagli spinosi dell’addio: i tradimenti del tecnico livornese sarebbero stati “a più riprese”, sarebbero avvenuti a Torino e Ambra avrebbe trovato le prove “nell’auto di Max”.

Sembra anche che l’ex volto di “Non è la Rai” abbia perdonato alcune scappatelle in questi anni fino perché molto innamorata. Dopo la consegna del “Tapiro d’oro” di Striscia la Notizia, Ambra ha dato forfait al Salone del Libro di Torino e non ha più commentato la vicenda. Dal canto suo, Allegri si è concentrato sul calcio inanellando 4 vittorie di fila con la Juventus e si è trincerato dietro un “non ho mai parlato della mia vita privata in pubblico e non lo farò adesso”.

