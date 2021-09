Verissimo, Belen Rodriguez si confessa a cuore aperto: il pasticcio dopo il parto e la gravidanza tosta

18 settembre 2021 a

a

a

Belen Rodriguez mette da parte la paura di gossip e paparazzi e torna a parlare della sua vita privata in un’intervista a Verissimo. Nella puntata del 18 settembre del programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin la showgirl non ha avuto timore di raccontare i problemi del secondo parto, quello che ha visto dare alla luce la piccola Luna Marì: “La gravidanza è stata tosta, ma il parto è andato benissimo, vorrei che ogni donna riuscisse a farsi l'epidurale, perché io non ho urlato nemmeno”.

Miriam Leone si è sposata: fine del sogno di milioni di italiani

"Ho un maschio e una femmina, la coppia... è perfetto, no?” ha scherzato poi Belen, che ha rivelato i piani per il futuro: “Sempre mai dire mai ma non vorrei un terzo figlio”. Perché Luna Marì?”Tutto nasce da ‘Chiaro di luna’ di Jovanotti, una delle mie canzoni preferite” replica l’argentina. Per il futuro della famiglia con Antonino Spinalbese non sono quindi previsti nuovi arrivi, anche se le cose vanno a gonfie vele, con un piccolo retroscena simpatico: “Antonino non è svenuto completamente, ma gli si sono ammosciate le gambe, è quasi caduto su di me. Poi gli ho detto ‘guarda che sono io che sto partorendo’. Tuttavia, è un papà dolcissimo. Ha perso completamente la testa e ama follemente sua figlia. È un padre spettacolare, veramente bravo”.

Tommaso Zorzi è sparito da Instagram: ecco il motivo. Ma lui non riesce a farne a meno

Poi c’è anche spazio per capire la reazione di Santiago, il primo figlio avuto dalla relazione con Stefano Di Martino, “ha reagito benissimo. È bravissimo, protettivo, vuole sempre in braccio la sorellina, ne va fiero. È un bambino di un'intelligenza e sensibilità superiori, non lo dico perché è mio figlio”. Una Belen apparsa felice e contenta del momento di gioia della sua vita.

Sophie Codegoni va fuori di seno al GF Vip: dal vestito esce il prosperoso decollété | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.