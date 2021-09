Che cosa è successo a Tommaso Zorzi? Addio a Instagram, ma non riesce a farne a meno

18 settembre 2021 a

Tommaso Zorzi ha deciso di allontanarsi da Instagram. L’account del noto influencer e vincitore del Grande Fratello Vip è sparito dal social network e subito si è scatenato il chiacchiericcio su cosa fosse successo. A fare chiarezza per tutti i suoi fan e follower è stato lo stesso Zorzi, che ha deciso di utilizzare un altro social, Twitter, per spiegare i motivi della sparizione: “Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho chiuso in maniera precauzionale e temporanea il mio account Instagram. Torno presto”.

Zorzi negli scorsi giorni aveva alzato la polemico proprio sui frequenti attacchi hacker che ricevono gli influencer, scagliandosi contro il mancato intervento di chi poteva risolvere alcune situazioni. Dopo qualche ora dal primo messaggio di Twitter Zorzi è tornato a farsi sentire, svelando una triste realtà dei giorni nostri: “Fa paura quante volte ho cliccato sull’app di Instagram pur sapendo che non posso accedere. È praticamente un tic. Ogni due per tre prendo in mano il telefono e apro l’app quasi come fosse un gesto incontrollabile. Davvero mi spaventa”.

Fa paura quante volte ho cliccato sull’app di Instagram pur sapendo che non posso accedere. È praticamente un tic. Ogni due per tre prendo in mano il telefono e apro l’app quasi come fosse un gesto incontrollabile. Davvero mi spaventa. — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) September 18, 2021

