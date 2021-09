Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati: felicità indescrivibile per il matrimonio

18 settembre 2021 a

Miriam Leone si è sposata. L’attrice, tra le più amate dal pubblico italiano, ha detto sì a Paolo Carullo nel Santuario di Santa Maria la Nova a Scicli, con la festa che è continuata poi con il ricevimento di nozze al Castello di Donnafugata di Ragusa. “Una felicità indescrivibile!!! Grazie a tutti” e poi “Ni maritamu” (“Ci siamo sposati”) i post su Instagram della Leone, che ha pubblicato due foto, una in primo piano e una dopo le nozze in vestito da sposa col velo ricamato in pizzo e la scritta.

Carullo e la Leone sono legati da circa due anni e hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sul loro amore: sui vari profili social non sono mai apparse foto di coppia. E anche il matrimonio sarebbe rimasto un segreto fino alla fine, ma un’ordinanza del Comune siciliano che annunciava l’evento e la chiusura al traffico di alcune vie del centro nel pomeriggio del 18 settembre hanno in parte “rovinato” i giorni precedenti alle nozze. E abitanti e curiosi si sono affacciati davanti alla Chiesa per cercare di vedere la famosa attrice in vestito da sposa.

