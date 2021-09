Kate Middleton, shopping con George e Charlotte. I messaggi nascosti nella foto, stoccata a Meghan Markle?

14 settembre 2021 a

Parola d'ordine normalità contro le uscite clamorose di Meghan Markle. Kate Middleton ci tiene a dare un'immagine diversa di sé e della famiglia formata con il principe William, distante anni luce da quella del fratello Harry. L'ultima dimostrazione delle strategie comunicative divergenti delle due protagoniste delle cronache britanniche e non solo sono le foto che il settimanale Chi pubblica in esclusiva mondiale nel numero di edicola da mercoledì 15 settembre.

Negli scatti si vede Kate Middleton paparazzata in un momento informale con i figli George e Charlotte. "La futura regina d'Inghilterra ha accompagnato i figli a fare acquisti in una cartoleria vicina alla scuola che frequentano, senza scorta (che è rimasta a distanza)", si legge in una nota della rivista.

Kate Middleton cerca di far vivere ai figli una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei. Infatti, riporta Chi, ha poi voluto che fosse proprio George a pagare la piccola spesa (matite colorate e gomme profumate per lui e per la sorellina) con i soldi della “mancetta” settimanale che lei e papà William gli danno, infrangendo così la prima regola di tutte le Case reali del mondo, cioè che i principi di sangue non pagano mai perché non portano mai soldi in tasca. Semplice ma elegante il look di Kate, sorridente in un leggero abito a fiori, portato con i sandali bassi.

Anche qui la comunicazione è tutto: basta questo scatto per smentire le voci che vedono la duchessa in attesa del quarto figlio.

