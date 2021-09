Kate Middleton incinta? L'indizio sul quarto figlio, i sudditi sono sicuri

Giada Oricchio 10 settembre 2021 a

Kate Middleton incinta? Sudditi sicuri, esperti incerti. L’assenza della moglie di William d’Inghilterra dagli impegni ufficiali sta scatenando i tabloid che danno la “colpa” a una nuova dolce attesa, mentre i fan della royal couple già esultano. A Kensington Palace non c’è un caso Charlène, semmai il suo contrario.

La duchessa di Cambridge, infatti, non appare in pubblico da diverse settimane e, conoscendo la dedizione della futura regina al lavoro, la cosa ha insospettito gli inglesi. Vuoi vedere che Kate Middleton è in attesa del quarto figlio? Ipotesi alimentata dal fatto che nelle prime settimane delle precedenti gravidanze la duchessa ha sempre sofferto di nausee così forti da costringerla a saltare gli appuntamenti in agenda. che non le hanno permesso di prendere parte agli appuntamenti in pubblico. Certo sarebbe un bel colpo di scena proprio mentre Harry e Meghan stanno cercando in tutti i modi di far battezzare Lilibet Diana, nata il 4 giugno scorso, nella cappella privata del castello di Windsor alla presenza della Regina Elisabetta che però avrebbe già declinato la gentile “offerta” dopo la mitragliata di accuse e offese dei Sussex alla famiglia. A spegnere gli entusiasmi però ci ha pensato l’insider reale Russell Myers.

Secondo lo scrittore, William e Kate vorrebbero allargare la famiglia sull’esempio di quanto fatto da “The Queen”, ma non sarebbe ancora il momento giusto. In realtà i Cambridge si stanno godendo “un po’ di meritato riposo lontano dallo sguardo dei media” dopo l’ultimo difficile anno, non solo per la pandemia da Covid-19. Sono stati in vacanza tra il Norfolk e la dimora di Balmoral in Scozia dove qualche giorno fa Kate è stata beccata in un pub con la piccola Charlotte per motivi fisiologici. Per la grande sorpresa dei presenti.

