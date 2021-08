Harry e Meghan assediati dalla puzza. "Odore tremendo", vip di Santa Barbara "confusi" dalla cannabis

30 agosto 2021 a

a

a

Un odore assurdo che "non ti sballa, ma ti confonde". Il mega impianto di coltivazione di marijuana manda in tilt tutto il vicinato, compresi gli inquilini vip come Harry e Meghan, i Duchi del Sussex che nella loro residenza di Montecito, complesso di ville esclusive di Santa Barbara, in California, devono convivere con un'aria piuttosto pesante.

"Delusi dalla Regina". Meghan e Harry, come si sono ridotti: l'ultima provocazione

I tabloid inglesi hanno raccolto numerose testimonianze tra i vicini del principe e della sua consorte. Al centro delle lamentele un nuovo stabilimento di cannabis legale dal quale esce un "odore tremendo". "L’industria dispone di 20 grandi serre piene di piante. A breve installeranno sistemi per il controllo degli odori", scrive il Sunday Mirror. Ma per il momento l'aria è "stupefacente".

La regina Elisabetta furiosa contro Harry e Meghan. La resa dei conti: “Ora in tribunale”

"Stavo guidando e sono stato costretto a fermarmi per colpa della puzza. Non ti sballa, ma ti confonde. Non è certo l’ideale quando sei al volante a 110 chilometri orari. Per noi è una sofferenza, spero vengano prese al più presto delle contromisure", ha spiegato al tabloid tale Gregory Gandrud, residente nella zona.

Sorrisi di circostanza e gelo evidente: la farsa della pace social tra Charlene e Alberto di Monaco

Quella degli effluvi di marijuana pare essere una sorta di maledizione per Harry e Meghan. Nel febbraio 2020, ai tempi della fuga in Canada dei Sussex, si era sollevata la voce rilanciata dal Daily Mail che i terreni adiacenti alla loro ex residenza sarebbero stati presto adibiti a piantagioni di canapa. Poi la coppia ha deciso di trasferirsi a sud, nello stato della California, dove la coltivazione della cannabis è legale da tempo. E sono ricominciati i guai con puzza annessa.

Tra l'altro anche il nipote di Meghan, Tyler Scoot Dooley, è un produttore di cannabis legale, anche se in Oregon (la piantagione si chiama Markle’s Sparkle", ossia la scintilla Markle). E la coppia era stata anche fatta oggetto di una proposta di lanciarsi nel business della marijuana. Tempo fa un magnate greco, Alki David, aveva offerto 3 milioni di sterline l'anno per far crescere la canapa nella loro tenuta californiana. Ora ce l'hanno fuori dal cancello.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.