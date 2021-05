Elisa Isoardi così non si era mai vista: sexy vamp al Venus club

20 maggio 2021 a

a

a

L'abbiamo vista in tutte le salse. Ai fornelli, in versione ultrasportiva mentre si allena, nei panni di ballerina focosa (seppur infortunata) a Ballando con le stelle. E persino naufraga. E pure con un occhio bendato. Ma così come la vedremo stasera in Tv nel programma condotto dall'ex ballerina di Amici, Lorella Boccia, non l'avevamo mai vista.

Una super vamp sexissima con l'abito talmente aperto sulle gambe da non lasciare più nulla all'immaginazione. "Vi aspetto al Venus club in una veste un po' insolita ma come sempre molto diretta", scrive la conduttrice tv nel post su Instagram che annuncia la puntata di stasera su Italia uno. Al fianco di Lorella anche Mara Maionchi e Iva Zanicchi. La bellissima danzatrice, scoperta da Maria de Filippi, aspetta il suo primogenito dal marito Niccolò Presta, figlio del più famoso Lucio, manager dei più celebri volti tv (da Mara Venier a Roberto Benigni e Paolo Bonolis solo per fare qualche nome) . La puntata di stasera si annuncia piena di sorprese.

Si rivede Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi: in formissima e senza benda, ma non trattiene l'emozione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.