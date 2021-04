“Mario Ermito l'amante perfetto”, la confessione di Maria Teresa Ruta e il sogno GF Vip

Francesco Fredella 27 aprile 2021 a

Uno spettacolo a teatro. Poi un libro. E anche un programma in tv. Maria Teresa Ruta, quarant’anni di carriera alla spalle in televisione, ed un’esperienza al Grande Fratello vip, è un fiume in piena. Ora ha un sogno nel cassetto: recitare con Mario Ermito a teatro. “Sarebbe perfetto come mio amante in uno spettacolo”, dice in un’intervista a RTL102.5 News.

Ma ci sono tanti altri nuovi progetti dietro l’angolo. Una canzone, che s’intitola Lividi, dedicata alle donne. “All’inizio c’era la necessità di non far soffrire i miei genitori, perché spesso la persona che subisce una violenza se ne vergogna, pensa quasi di averne lei la colpa e invece siamo solo delle vittime. Così ho sofferto io e ho sofferto moltissimo. Poi quando sono diventata adulta ho capito di avere delle responsabilità nei confronti dei nostri figli, sia donne che uomini”, racconta la Ruta.

Qualcuno vorrebbe rivederla in tv di nuovo al Grande Fratello Vip come opinionista. Lei, però, dribbla e rimarca: “So che Alfonso Signorini farà la scelta più giusta. Però mi piacerebbe aver un ruolo. D’altronde sono la donna dei record con 22 nomination superate!”. Ed è tutto vero: Maria Teresa Ruta ha superato ogni tipo di tempesta durante l’ultima edizione del Gf Vip. “Ai ragazzi di oggi dico: rubate il mestiere con gli occhi, come ho fatto io. Ho imparato da Sandro Ciotti e grandi della tv e del giornalismo sportivo”. E prima di lasciare il programma una parentesi su Cristiano Malgioglio (avevano avuto un piccolo litigio in diretta). “Mi ha invaso il camper di fiori, come facevo a non scusarlo? Mi ha detto che a lui sembrava un bel momento televisivo se avessimo litigato, ma non è stato così per me!”, conclude l’ex gieffina vip.

