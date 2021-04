Isola dei famosi, Vera Gemma eliminata. Asia Argento umilia il cast, chi sono i nominati

Giada Oricchio 27 aprile 2021 a

Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo sono i nominati dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 26 aprile. Il televoto è in positivo “Chi vuoi salvare?” e sarà chiuso da Massimiliano Rosolino nel daytime di giovedì pomeriggio 29 aprile. Eliminata definitivamente Vera Gemma. Asia Argento, Giulia Salemi e Daniela Martani asfaltano il cast. Il meglio e il peggio della dodicesima puntata.

Tempesta sull’Isola

Gli “arrivisti” hanno dato una scossa alla vita in Honduras, ma sono in minoranza rispetto ai “primitivi” così la leader salvador Francesca Lodo è obbligata a scegliere 4 suoi compagni da cedere alla squadra avversaria. L’indecisione è lunga e snervante tanto che Iva Zanicchi (l’unica a ricordare l’amica Milva scomparsa domenica) sbuffa: “E dai, santo Iddio, mica vanno al patibolo!”. Alla fine “caccia” Isolde Kostner (che aveva ridato il fuoco al gruppo, nda), Fariba Tehrani con costola incrinata, Roberto Ciufoli e Awed. D’ora in poi, i due gruppi vivranno sulla stessa spiaggia ma in accampamenti diversi e gli “arrivisti” subiranno degli svantaggi.

L’isola delle sfacciate

La dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi si dà ai siparietti vietati ai minori: bagno in topless al chiaro di luna per la bellissima modella Beatrice Marchetti, doccia ormonale per Manuela Ferrera che si mette a 90° per farsi insaponare da un imbarazzato Awed e inquadrature da colonscopia per Beatrice. La naufraga solitaria su Playa Imboscada ha usufruito di una doccia con sapone, ma prima ha levato le palme dalla tinozza. La Blasi si è domandata il perché della “copertura” e Elettra Lamborghini: “Per le riprese da dietro”. Poi la telecamera indugia euforica sul fisico statuario riprendendo il fondoschiena in formato foto tessera. Ilary storce il naso e Iva Zanicchi: “Eh ma così è troppo, come si dice in francese c’hai un cu*o che parla…” e la conduttrice: “Eh sì è proprio francese. Elettra saresti rimasta sull’Isola da sola?” e l’opinionista: “Da sola no, con Beatrice sì”.

Asia 2-Italia 0 con retroscena

In studio ci sono Asia Argento e Giulia Salemi, rispettivamente a supporto dell’amica del cuore Vera Gemma e della mamma Fariba Tehrani, considerata dai compagni d’avventura una calamità naturale. Senza tanti giri di parole, l’attrice divora i naufraghi come fosse Borgia a un banchetto: “Vera è troppo alfa per loro, è una leader nata, non fa i giochetti di gruppo, sta bene con sé stessa e da sola per questo dà fastidio. Sta mantenendo una fermezza e un aplomb che io non avrei. Francesca Lodo ha sbroccato perché non la faceva parlare, ma non è che si esprima bene”. Poi si rivolge a Vera: “Non ti far mettere in un angolo da questi 4 scappati di casa” e svela un retroscena: “Gilles èuna iena. Quando seppi che c’era, gli scrissi un messaggino ‘mi raccomando prenditi cura di mia sorella’, lui mi rispose con l’emoji dei muscoli e guarda che ha combinato. Stai fuori di capoccia e non hai mantenuto la promessa. Awed, tu sei un bambino delle elementari, non ti posso commentare per quanto sei infantile. Infine mi ha lasciato interdetta la mancanza di solidarietà femminile. Imperdonabile che nessuno abbia preso la mano tesa di Vera, non si bastona una persona a terra”. Naufraghi muti. Il secondo round l’offre Giulia Salemi: “Mia madre è un’outsider, io capisco che sono due mondi diversi e non si incontreranno mai, ma il rispetto non dovrebbe mai mancare e ad oggi è mancato totalmente. Si è superato il limite dell’educazione, avete leso la dignità di mia madre che sta soffrendo. E’ una situazione intollerabile e inaccettabile. Da fuori sembra un accanimento, dimostrate che non lo è. Non mi è piaciuto il gestaccio di Paul che ha portato la sua foto sul sedere, Gilles che le ha fatto il verso del cane e l’imitazione del suo accento straniero da parte di Valentina, non ha fatto ridere nessuno”. La Persia è andata in escandescenze: “Signorina con me non attacca, non ho fatto l’imitazione in quanto iraniana, faccio imitazioni di tutti gli intercalari, non ti azzardare a mettermi in bocca parole che non dico. Metti un po’ di ironia nella tua vita” e la Salemi: “Era una cosa triste, mi dispiace non faceva ridere né me, né tutta Italia”. Infine un simbolico abbraccio alla madre: “Cerca di ricucire con chi vuole conoscerti, ti stimo e vai avanti a testa alta, stai facendo una cosa immensa per le donne, soprattutto per quelle della tua età. Non permettere a nessuno di mancarti di rispetto con gesti o parole”. L’opinionista Tommaso Zorzi solidarizza: “Provo tenerezza per Fariba che prova inutilmente ad aggirare le resistenze dei naufraghi, mentre Vera è l’avversario più temibile, io ne avrei paura”. Ma non c’è tempo perché la decima eliminata del surviving game è proprio Vera Gemma (57% dei voti contro 43%). Torna in Italia perché ha già usufruito di sue spiagge di riserva.

Le protesi dell’Isola

Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, appena arrivate in Honduras, hanno dato vita a una lite trashissima perché la Ferrera ha scambiato l’Isola per l’atollo della bellezza: cura del sonno e del sole. Di guardare il fuoco nemmeno le passa per l’anticamera del cervello. La Tittocchia le dice: “Ti devi dare gli schiaffetti pur di stare sveglia. Non lo vuoi fare? E certo, hai paura di rovinare le protesi in faccia” e quella: “Come ti permetti? Non ce l’ho”. La Ferrera, a sua volta, insinua che Rosaria Cannavò si sia data a passeggiate infinite con Gilles Rocca e la naufraga reagisce come se le avesse pestato l’alluce: “Non ti permettere!!!”. Per un soffio non si mettono le mani addosso. Tommaso Zorzi si incunea: “Se non cominciate a essere coesi tra di voi durate meno di Akash. E tu Manuela inizia a spaccare i cocchi anziché i maroni”.

Il pestilenziale Gilles Rocca

Gilles Rocca ha rifiutato di fare una prova ricompensa che prevedeva di dare una bacio in apnea a Francesca Lodo per rispetto verso la fidanzata Miriam che nel frattempo, a sua insaputa, ha cancellato tutte le loro foto da Instagram. “Qua è tutto artefatto, non sono adatto io, ho baciato tantissime donne per mestiere e ho fatto pure scene spinte, ma qui non ho l’integrità mentale. Ho dei deficit, starei male tutta la settimana” ha detto plumbeo e piombo Gilles innescando la lite con Ilary Blasi: “Era un bacio a stampo, non dovevi scalare una montagna. Miriam non può essere gelosa di questo. Adesso va bene tutto, ma non capisco a quale stabilità mentale ti stia riferendo, quello che dici non ha senso, scusami, ma te lo devo dire”. Zorzi l’ha invitato a non essere “democristiano” e quando credeva che il microfono fosse spento, ha detto: “E’ insopportabile”.

Le nomination e l’attacco di Daniela Martani

Alle 00.22 iniziano le nomination, Ilary Blasi sogna le ciabatte e chiede ai naufraghi di essere solerti, ma ognuno di loro si presenta dicendo: “Ti rubo solo un secondo”. Uno strazio fastidioso al pari di un gessetto che stride sulla lavagna. L’ultima a votare è Francesca Lodo che fa il nome di Miryea e non di Gilles Rocca. Per questo l’eliminata Daniela Martani reagisce con la grazia di una cavalleria su un ponte di latta: “Falsa! Avrebbe dovuto nominare Gilles perché non l’ha fatta mangiare. Ha una paura fottuta di nominarlo e invece nomina Miryea che è sempre stata carina. E’ una cosa vergognosa, vergogna per come tratti le donne. E lui doveva stare già fuori, se dice che ha dei problemi, che è fuori di testa, allora che esca. Il suo atteggiamento è vergognoso, siete un clan. Francesca te ce l’hai con le donne. La verità è che tu hai una paura fottuta di uscire”. La Blasi l’ha invitata alla calma e ha annunciato i nominati: Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo. Si è tolta gli orecchini e ha messo tutti a nanna.

