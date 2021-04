Così mi fa venire il crepacuore. Myrta Merlino cosa dice a Salvini in tv

27 aprile 2021 a

Così lei mi fa venire il crepacuore. Attimi di panico a L'Aria che tira su La7 prima dell'ingresso in studio di Matteo Salvini. Myrta Merlino era già seduta sulla sua poltrona e si aspettava di trovare pronto il suo ospite. Qualcosa, però, è andata per le lunghe e il leader della Lega è rimasto dietro le quinte per farsi microfonare.

La Merlino non capiva perché tutto questo ritardo e si è lasciata andare: "Salvini così lei mi fa venire il crepacuore. Ho già avuto l'ernia cervicale, così lei mi fa venire anche il crepacuore".

