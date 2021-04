L'App di Now ora anche su Apple tv

26 aprile 2021 a

NOW continua la sua evoluzione e a poche settimane dal suo completo restyling diventa ancora più accessibile a tutti gli appassionati di intrattenimento di qualità. Da oggi anche sui dispositivi Apple TV di quarta generazione (Apple TV HD e Apple TV 4K) è disponibile l’app di NOW: entrando nell’App Store è possibile scaricarla, registrarsi e abbonarsi a uno o più Pass sul sito nowtv.it ed iniziare a godersi l’intrattenimento allo stato puro. A chi possiede una Apple TV basterà solo un click per entrare nella homepage di NOW e navigare in modo agile e intuitivo. La disposizione grafica, in cui dominano le sfumature di verde della nuova identità di brand, e la suddivisione per categoria rendono immediato il percorso tra Serie TV, Show, Cinema e Sport per raggiungere i contenuti desiderati. Una vetrina che stimola la curiosità con i titoli del momento e con i grandi classici.

Le novità non finiscono qui, sempre da oggi tutta l’offerta live e on demand del servizio in streaming di Sky è visibile sul big screen in qualità HD mentre per coloro che accederanno ai Pass Cinema, Entertainment e Kids da un dispositivo mobile è ora disponibile la visione in HD in qualità 720p come già previsto per il Pass Sport. Non resta che entrare nella community di NOW per scoprire le sorprendenti Serie TV del momento come Anna, Domina, The Undoing, Speravo De Morì Prima – La serie su Francesco Totti, Zack Snyder’s Justice League e trovare le saghe complete di Harry Potter e de Il Trono di Spade, la produzione Sky Original Gomorra oltre agli Show di Sky come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali.

Entrare in NOW è facile con i Pass Entertainment, Pass Cinema in versione mensile e Pass Sport in versione mensile o giornaliera. Per i nuovi iscritti è valida la possibilità di sottoscrivere i Pass Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese anziché 14,99€.

Contenuti e tecnologia di qualità ancora una volta al centro del mondo NOW in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

NOW è il servizio in streaming che offre intrattenimento allo stato puro. Un ricco catalogo di cinema, serie TV, show, sport e intrattenimento per grandi e bambini da vedere quando e dove vuoi. Il Pass Cinema, il Pass Entertainment e il Pass Sport permettono infatti di accedere ad un’ampia selezione dei contenuti live e on demand di Sky con la flessibilità di un servizio senza vincoli. I Pass Cinema e Entertainment includono le Serie Tv e le produzioni Sky Original più premiate, una scelta di oltre 1000 film, gli show più amati e i documentari di scienza, natura ed arte. Aggiungendo il Pass Kids si ha inoltre accesso ad un’ampia selezione di programmi per bambini e ragazzi con canali dedicati. I grandi appuntamenti del calcio e dello sport live sono a disposizione degli appassionati con il Pass Sport mensile o giornaliero. L’App NOW è disponibile su Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, sui dispositivi Fire TV di Amazon, Google Chromecast, NOW Smart Stick, Vodafone TV, TIM VISION e Apple TV.

