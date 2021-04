Rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ma "nessun tradimento"

Francesco Fredella 26 aprile 2021 a

Nessun tradimento. La storia d'amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, dopo due anni, è finita per altri motivi. Come ogni coppia che si rispetti può accadere che tutto finisca all'improvviso, dopo un periodo di crisi. Infatti, da diverse settimane circolavano voci legate ad un periodo difficile che la coppia stava vivendo. Ora è arrivata la conferma prima dalla Fiordelisi - che ha pubblicato una serie di storie in cui annuncia la rottura - poi da Chiofalo.

"Io e Antonella ci siamo lasciati. Non è una crisi. E' una cosa definitiva. E' finito l'amore. Ha spinto più lei, magari non avrei avuto la forza di farlo. Ma quando lei ha detto stop non ho fatto resistenza", dice Francesco Chiofalo su Instagram. "Dopo il dolore iniziale della prima giornata. Senza di lei sto meglio, è così. Quando ti accorgi di star bene senza l'altra persona è inutile provare a richiamarla. Presumo che lei ci sia rimasta male, ho visto varie frecciatine contro di me. Non odio verso di lei. Le voglio un bene dell'anima. Ci sarò sempre per lei, non la considero un nemico. Siamo stati insieme due anni, non voglio la guerra. Il nostro rapporto non ha scheletri nell'armadio... Non leverò le foto con lei dal mio profilo. Non è un nemico. Sono dispiaciuto", continua. E poi un'ultima cosa: "Sono successe cose gravi, lei minaccia frecciatine, forse ce l'ha con me ed ha rancore. Dovrebbe star bene sapendo che io stia bene. Anto, ti voglio bene".

La Fiordelisi puntualizza che non c'è stato alcun tipo di tradimento. "Non date retta a fake news", conclude Chiofalo. Che dice di non voler buttarsi anima e cuore in una nuova storia. Chiofalo è rimasto a Roma, la Fiordelisi a Milano. Il resto è storia di questi giorni.

