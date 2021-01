Matteo Salvini con il like facile. L'ex GfVip fa incetta di cuoricini

Giada Oricchio 29 gennaio 2021 a

a

a

Matteo Salvini, leader della Lega, ha il like facile per Selvaggia Roma, ex Grande Fratello Vip 5. Come si può facilmente notare guardando la pagina Instagram della Roma, tra i tanti "mi piace" alle foto della showgirl compare spesso e volentieri quello del senatore leghista. Che siano scatti in costume al mare, in abito da sera, in pose sexy o bei primi piani, Salvini c'è quasi sempre.

Salvini è a dieta. Ecco cosa mangia la sera con Francesca

Un estimatore insospettabile per Selvaggia Roma, più nota sui social che per le sue presenze televisive. La 33enne romana è diventata famosa qualche anno fa quando partecipò al docu-reality "Temptation Island" insieme all'allora fidanzato Francesco Chiofalo detto "Lenticchio". Scenate di gelosia, pianti e addio turbolento: sui social sono volati stracci per anni. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: Selvaggia ha cambiato immagine, cioè i connotati del viso da babbo bisturi, ha raggiunto un milione di follower e tra un beverone e l'altro, fa la prezzemolina in tv.

Salvini: Francesca è un gioiello. La fidanzata: ti amo ma trascuri l'orto

Si vedeva spesso nel periodo del "Prati-gate" quando difendeva l'amica Eliana Michelazzo dalle accuse di essere complice di Pamela Prati nel finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone. Poi ha litigato pure con la Michelazzo e ognuno è andata per la sua strada. Tuttavia, Selvaggia Roma ha trovato nuova popolarità grazie alla partecipazione al GFVIP: nella casa è risultata più simpatica e divertente del previsto (la sua risata "suina" è diventata virale). Aveva portato un po' di pepe e alimentava le dinamiche smascherando a destra e manca i coinquilini sottoni, purtroppo è finita in nomination troppo presto ed è stata eliminata dal pubblico.

Addio Rai? Elisa Isoardi cosa si fa scappare. E su Salvini...

Tuttavia i follower la adorano e tra questi, c'è appunto Matteo Salvini. C'è da dire che trattasi di cuoricini senza malizia perché l'ex Ministro degli Interni, 47 anni, non ha mai nascosto di apprezzare la bellezza femminile. È stato fidanzato 5 anni con l'incantevole Elisa Isoardi e da due anni è il compagno di Francesca Verdini, 20 anni più giovane e figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.