Salvini: Francesca è un gioiello. La fidanzata: ti amo ma trascuri l'orto

Siparietto Francesca Verdini-Matteo Salvini. La 28enne coglie l’occasione della presenza in Tv del leader della Lega, ospite di "Un altro giorno", su Rai 1, per mandargli un videomessaggio d’amore. «Sono qui - spiega - sui tetti, in campagna, dove mi piaceva venire da piccola, non basterebbe tutta la trasmissione per dirti tutte le ragioni per cui ti amo, per cui ti dirò quello che non va: l’orto, lo stai trascurando». «È bravissima - spiega commosso - ha una dolcezza, una pazienza pazzesca. Ho trovato un gioiello». «Ci vogliamo sistemare?», incalza la conduttrice Serena Bortone. «Con calma, ho già fatto danni, certo è da un anno e mezzo che stiamo insieme e la differenza di età non sembra pesare», dice Salvini. Poi sull’orto ammette: «È vero, lo sto trascurando, è nato solo un pomodoro». Al che interviene di nuovo la conduttrice: «Non possiamo dire neanche allora "braccia rubate all’agricoltura"». Risate in studio e fine dell’intervista, con Salvini che ringrazia per lo spaccato personale.

