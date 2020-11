Salvini è a dieta. Ecco cosa mangia la sera con Francesca

10 novembre 2020 a

a

a

La chiusura dei ristoranti la sera l'ha messo in crisi. E soprattutto ora che è a dieta diventa difficile riuscire a prepararsi una cena che si possa definire tale. «Ieri uova al tegamino con il formaggio, la mia abilità non va oltre», ha raccontato Matteo Salvini, ospite di un "Giorno da pecora", su Radio 1, parlando della sua cena tipo a casa, vista l’impossibilità di andare al ristorante con la fidanzata Francesca Verdini. Poi rivela di essere ancora a dieta: «Sono senza carboidrati per cinque giorni a settimana».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.