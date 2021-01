Vaccino Pfizer, ecco le 34 pagine di istruzioni Ema. Cosa c'è dentro, le incognite e gli effetti che può dare

Sullo stesso argomento: Ecco il "bugiardino" Ema sul vaccino Pfizer da scaricare

Sono 34 pagine in cui Ema, l'agenzia europea del farmaco, spiega tutti i paletti, le avvertenze e le controindicazioni contenute nella procedura di autorizzazione del vaccino Pfizer-Biontech, che si sta già somministrando in Italia e in tutta Europa. Il vero nome del vaccino registrato è “Comirnaty” e la procedura di autorizzazione non è finita qui, perché le aziende produttrici dovranno fare pervenire ad Ema dati supplementari in cinque successive tappe: gennaio 2021, marzo 2021, aprile 2021, luglio 2021 e dicembre 2023 quando è attesa la relazione finale che avrà i dati ovviamente dei milioni di vaccinati nel frattempo. Nel documento è minuziosamente descritto il contenuto di ogni flaconcino con tutte le sostanze che sono aggiunte, e anche il dettaglio di tutti i risultati della sperimentazione clinica. Si basa su quello anche il cosiddetto bugiardino del vaccino, che è riportato nelle 34 pagine, con tutti gli effetti collaterali riscontrati fino a qui, dal dolore muscolare al mal di testa, alla febbre molto comuni a quelli più rari come “nausea, insonnia, ingrossamento dei linfonodi” oltre a reazioni allergiche gravi e in casi inferiori a uno ogni mille la paralisi temporanea di metà del viso. Mai come in questo caso per dare un consenso informato alla vaccinazione è importante la massima trasparenza. Che Il Tempo consente di scaricare a tutti i lettori che possono leggere e farsi un'opinione cliccando qui

