Montesano si sdoppia per il vaccino Covid. E asfalta Gassmann e il dem Romano

Enrico Montesano si sdoppia e intervista un curioso alter ego, il cantante Femo Blas, detto anche Blas Femo. Nomen omen, il personaggio parla senza filtri. Prima asfalta Alessandro Gassmann e la sua "tessera" anti-Covid per prendere il treno, l'aereo, andare al cinema, poi continua con Andrea Romano del Pd e le sue dichiarazioni sul vaccino. A tal proposito, Femo-Montesano lancia pure una proposta. C'è chi chiede a chi non vuole fare il vaccino anti-Covid di firmare un documento in cui dichiara di non volersi avvalere del sistema sanitario nazionale. "Deve firmare pure chi si vaccina. Ma un documento che, se dovessero emergere gravi effetti collaterali a lungo termine, lo impegna a pagarsi le spese sanitarie da solo". Di seguito e a questo link il video di Enrico Montesano su Facebook.

