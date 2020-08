Belen da infarto, l'ultima foto è spettacolare

21 agosto 2020 a

Un'altra immagine da infarto con il lato b in primo piano. L'estate di Belen Rodriguez senza Stefano De Martino ma sempre con il figlio Santiago al seguito, è sempre più hot. Archiviato il flirt con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi da qualche ora il gossip è infiammato dal nuovo amore: il giovane coiffeur Antonio Spinalbanese. Come andrà a finire non si sa. Quel che è innegabile è che Belen è in una forma strepitosa. Da far girare la testa a chiunque. Stefano se ne farà una ragione... Intanto lei se la dorme: "Nina duerme"